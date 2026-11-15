Na quarta-feira, 18 de novembro, o eurodeputado famalicense promove uma conferência no auditório da ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, no Porto. Como pode a Europa produzir mais, ser mais competitiva e depender menos de outros países, é a questão central do encontro “Europa em Circuito – Energia, indústria e autonomia estratégica”, que vai reunir especialistas, representantes do Governo, empresas e associações para discutir dois desafios fundamentais para a economia europeia: garantir condições energéticas que permitam à indústria competir e reforçar setores estratégicos para reduzir as dependências externas da União Europeia.

Segundo Paulo Cunha, «é preciso discutir como podemos produzir mais, garantir energia competitiva às nossas empresas e reforçar setores industriais essenciais para a economia e para a segurança europeia. É esse o debate que queremos trazer ao Porto».

A conferência começa às 14h30, com a intervenção de Pedro Reis, antigo ministro da Economia, seguindo-se a primeira mesa redonda – “Eletrificar, descarbonizar, competir: a energia na indústria europeia” -, com Amélia Areias (ADENE), António Lobo Xavier (EDP), Cecília Meireles (ATIC) e João Machado (MOBINOV).

O programa inclui ainda uma intervenção do Secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, sobre a “Europa em tempo de reindustrialização”.

A segunda mesa redonda – “Indústrias estratégicas: do têxtil técnico à defesa europeia” – terá Helena Sanches, Diretora-geral da Economia, Manuel Teixeira (ANIVEC), Mário Jorge Machado (EURATEX), Hugo Cardoso (Banco Português de Fomento) e Marco António Costa, advogado e antigo presidente da Comissão de Defesa Nacional. O encerramento estará a cargo de Paulo Cunha, eurodeputado e chefe da Delegação do PSD no Parlamento Europeu.

Inscrições: https://www.eventbrite.pt/e/europa-em-circuito-tickets-2004216903711?aff=ConviteEnvio