O eurodeputado famalicense reuniu com 30 autarcas de Braga, na passada terça-feira, no Parlamento Europeu, com quem partilhou a mensagem de que os eleitos têm a responsabilidade de «ouvir as pessoas, compreender os seus problemas e procurar respostas concretas», fazendo-as chegar também às instituições europeias.

A comitiva, que integrou o presidente da Câmara Municipal, João Rodrigues, deslocou-se a Bruxelas a convite do eurodeputado para conhecer o trabalho desenvolvido no Parlamento Europeu e perceber de que forma as decisões tomadas pelas instituições europeias se refletem nos territórios.

«As pessoas têm de sentir que são ouvidas e que quem as representa conhece as suas preocupações. Podemos exercer funções a diferentes níveis, mas partilhamos a mesma responsabilidade: estar próximos, explicar as decisões que tomamos e procurar resolver os problemas concretos dos cidadãos», afirmou Paulo Cunha, o chefe de Delegação do PSD no Parlamento Europeu.

A visita incluiu uma passagem pelo Parlamentarium, o museu interativo do Parlamento Europeu, e uma sessão informativa com António Figueira, responsável pelo departamento de visitas. Os participantes ficaram a conhecer o funcionamento da instituição, o processo de decisão europeu e os espaços onde decorre o trabalho parlamentar, incluindo o hemiciclo.

«Uma democracia forte depende da participação de todos e da proximidade entre eleitos e cidadãos. Estas visitas permitem conhecer melhor as instituições, trocar experiências e reforçar uma ligação que deve funcionar nos dois sentidos: da Europa para os territórios e dos territórios para a Europa», concluiu o eurodeputado famalicense.