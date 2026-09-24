O ex-piloto de enduro, um dos melhores de sempre, vai regressar ao ativo. O “Marquês”, como também é conhecido o pluricampeão nacional, foi chamado pela Federação de Motociclismo de Portugal para voltar a fazer parte da Seleção Nacional que vai disputar a próxima edição do FIM Enduro Vintage Trophy.

A competição é destinada a motos de enduro clássicas e pilotos veteranos que, este ano, terá lugar em Zschopau, na Alemanha, entre 29 de setembro e 3 de outubro e vai contar, pelo quinto ano consecutivo, com uma equipa em representação de Portugal.

Tal como há um ano na Polónia, o trio que representa as cores lusas será composto pelo famalicense Paulo Marques, António Silva e António Lopes. António Silva é um dos principais entusiastas e impulsionador da presença lusa nesta prova e tem integrado a seleção desde a primeira edição, em 2022. António Lopes e Paulo Marques, dois dos maiores nomes da história do Enduro e TT nacional, cumprem a sua segunda participação nesta competição.

(Na foto – Federação de Motociclismo de Portugal – António Lopes, António Silva e Paulo Marques)