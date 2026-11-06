O Famalicão que ainda não tinha vencido em casa na presente época e um Arouca que andava, justificadamente, animado com os bons resultados, encontraram-se na abertura da jornada 11 da I Liga e, no final, o Famalicão foi mais feliz.

Na noite desta sexta-feira, no regresso ao Municipal após quase um mês de ausência, a equipa de Ricardo Silva foi a que mais trabalhou para conseguir os três pontos e num final impróprio para cardíacos alcança o golo da vitória no penúltimo lance do jogo, por Paulo Moreira. No último lance, o Arouca atirou à barra…

Num jogo com algumas cautelas, amarrado – ou táctico, como quiserem – os primeiros minutos da primeira parte não tiverem gande interesse e lances de perigo. A equipa de Ricardo Silva tinha mais bola, mas não criava perigo e o adversário espreitava a possibilidade de atacar. Na fase final dos primeiros 45 minutos, a equipa famalicense foi mais perigosa e teve algumas boas iniciativas e numa delas Roméo Beney esteve perto do golo, mas o guarda redes contrário esteve bem.

O início da segunda parte trouxe um “susto” para os famalicenses, com uma eventual grande penalidade, por alegada falta de Pedro Bondo. Com revisão do VAR, nada foi assinalado pelo árbitro Gustavo Correia, mas o banco do Arouca reagiu mal e seguiram-se momentos menos agradáveis.

Depois, o jogo seguiu mais mexido. O Arouca mostrou mais ímpeto e vontade ofensiva e o Famalicão nunca deixou de tentar a vitória, mas foi na parte final, aos 87 minutos, que criou muito perigo: Gil Dias atirou potente à barra.

E foi, já no último minuto que Paulo Moreira, suplente utilizado a partir dos 66 minutos, conseguiu o golo da vitória, após uma confusão na área contrária. Antes do apito final ainda houve tempo para mais um lance e para mais um susto. Este do Arouca, aos ferros da baliza de Carevic.

«A vitória premeia a nosso equipa, porque andamos mais perto do golo. Mas reconheço que o jogo foi repartido e se houvesse empate, também era justo», considerou Ricardo Silva. No final do encontro, o treinador famalicense analisou que os seus jogadores mereciam a vitória após o desaire em Braga. Sobre o seu futuro, reiterou o que já havia dito em primeira mão, à CIDADE HOJE. «Para a semana haverá novidades».

Agora, segue-se uma pausa para os compromissos da seleção nacional e os próximos dias serão determinantes quanto à clarificação de Ricardo Silva. O treinador interino leva quatro jogos, com três vitórias e uma derrota. Uma das vitórias é para a história. Foi em Braga e colocou o Famalicão numa inédita Final Four da Taça da Liga, com o Benfica, Porto e Sporting.

O Famalicão passa a somar 13 pontos e na próxima ronda, no dia 30 de novembro, visita o Estádio da Luz.