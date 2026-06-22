Famalicão: Paulo Oliveira despede-se do SC Braga após cinco épocas

Em comunicado publicado no site oficial, o emblema arsenalista «agradece a Paulo Oliveira o importante contributo» prestado ao longo de cinco épocas, bem como «a entrega, a liderança e o exemplo que deixou dentro e fora de campo. O Clube deseja-lhe as maiores felicidades pessoais, familiares e profissionais para o futuro».
Também António Salvador, presidente do Braga, deixou uma mensagem de despedida ao central famalicense nas redes sociais «Foi um profissional exemplar, um líder reconhecido e uma referência para todos aqueles que vestem a nossa camisola. A experiência, a exigência e os valores que trouxe foram tão importantes quanto o seu contributo dentro de campo. Serás sempre bem-vindo. Obrigado por tudo, Paulo».
Ao longo das cinco temporadas com a camisola arsenalista, Paulo Oliveira realizou 165 jogos, nos quais apontou cinco golos e registou duas assistências. Durante a sua passagem pelo clube, conquistou uma Taça da Liga, na época 2023/24. Foi ainda um dos capitães da equipa e uma peça importante na última temporada, contribuindo para a caminhada europeia do SC Braga até às meias-finais.
O defesa central fica agora livre no mercado e disponível para assinar por qualquer clube.
Paulo Oliveira começou a sua formação no FC Famalicão, prosseguiu no Vitória SC onde esteve vários anos, jogou no Sporting, nos espanhóis do Eibar e, por último, no Braga.
Tiago Torres
Foto: Reprodução Facebook SC Braga