Depois de cinco épocas ao serviço do SC Braga, o experientae defesa central famalicense vai jogar no Alfayha, formação que milita no principal campeonato saudita no qual, na época passada, terminou na décima prosição.

Paulo Oliveira, de 34 anos, começou a sua formação no FC Famalicão, prosseguiu no Vitória SC onde esteve vários anos, jogou no Sporting, nos espanhóis do Eibar e, por último, no Braga. Nesta nova experiência, o famalicense terá pela frente muitas estrelas do futebol mundial, sendo a maior de todas Cristiano Ronaldo.