Famalicão: Paulo Reis eleito presidente do PSD

Paulo Reis foi eleito, no passado sábado, presidente da Comissão Política do PSD. Ainda não há data para a tomada de posse, ato que será marcado na primeira reunião da nova Comissão Política, agendada para o dia 11 de março.

Num dos atos eleitorais mais participados da história do partido – votaram 1573 militantes – Paulo Reis foi a votos em lista única, sob o lema “Mais Fortes, Mais Unidos, por Famalicão».

O mandato, que se iniciará em breve, «procurará assegurar visão política, proximidade aos militantes e núcleos territoriais, construção de pontes com diferentes órgãos dentro e fora do PSD e respeito pelos valores da social-democracia, tão bem enunciados pelo fundador Francisco Sá Carneiro», garante o novo líder “laranja”.

Paulo Reis, que sucede a Sofia Fernandes, considera que «começa agora um tempo longo sem atos eleitorais internos ou externos, e é preciso continuar a unir, a agregar, a construir políticas e projetos amigos dos famalicenses e do desenvolvimento de Vila Nova de Famalicão».

Do ato eleitoral, foi eleito para a liderança da Mesa do Plenário David Vieira de Castro.