Famalicão: Paulo Ricardo Lopes mantém-se disponível para dar a cara pela Iniciativa Liberal

A Iniciativa Liberal Famalicão realizou na passada terça-feira, um plenário de membros, no Auditório da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário, com o propósito de avaliar os resultados das Autárquicas 2025 no concelho.

Destaque para o facto de a Iniciativa Liberal ter pela primeira vez eleitos na Assembleia Municipal de Famalicão – Miguel Fidalgo e na Assembleia de Freguesia de Joane – Plácido Dias.

O partido aprovou por unanimidade um voto de louvor ao Grupo de Coordenação Local, aos candidatos e demais participantes na campanha eleitoral.

Paulo Ricardo Lopes, coordenador da IL Famalicão, salienta que “nesta nova fase é importante construir um grupo de trabalho de apoio aos nossos eleitos, bem como trabalhar para continuar o crescimento da IL em Vila Nova de Famalicão e representar os 2 655 votantes que obtivemos nestas eleições”.

O coordenador concelhio manifestou disponibilidade para “continuar a dar a cara pela IL Famalicão, garantindo uma estrutura viva e independente das tentativas de absorção por parte de outros partidos”.