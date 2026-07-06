Famalicão: Paulo Ricardo Lopes reeleito coordenador da IL

Paulo Ricardo Lopes foi reeleito líder da Iniciativa Liberal de Famalicão. Na Mesa do Plenário, Carlos Figueiredo, primeiro coordenador da IL, também continua em funções. Da nova equipa faz parte Miguel Fidalgo, deputado municipal, como vice-coordenador, e Ângelo Ferreira como responsável pela Juventude. Trata-se, segundo o partido, de «uma aposta clara no crescimento, renovação e dinamismo da estrutura» que quer influenciar o poder a partir de 2029.

Em comunicado, Paulo Ricardo Lopes refere que «os próximos dois anos serão importantes para reforçar a estrutura da IL Famalicão, para continuar a marcar a agenda política e começar a imaginar 2029, um ano em que pretendemos exercer ou influenciar determinantemente o poder autárquico em Famalicão».

Sob o lema Lista I – Imagina Famalicão, a nova coordenação estabeleceu como principais desígnios o reforço da estrutura e a criação de novos grupos de trabalho nas freguesias; continuar «o exigente papel de escrutínio que temos levado a cabo nas assembleias municipais» e também vai em busca de uma maior aproximação dos famalicenses à política local. O apoio ao crescimento da Iniciativa Liberal no distrito de Braga, contribuindo para a eleição de mais deputados liberais em futuras eleições legislativas, é outro objetivo da nova equipa.

A eleição decorreu este domingo, no decurso do plenário concelhio que também serviu para celebrar 6.º aniversário da Iniciativa Liberal Famalicão.