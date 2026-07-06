Concelho, Política

Famalicão: Paulo Ricardo Lopes reeleito coordenador da IL

Paulo Ricardo Lopes foi reeleito líder da Iniciativa Liberal de Famalicão. Na Mesa do Plenário, Carlos Figueiredo, primeiro coordenador da IL, também continua em funções. Da nova equipa faz parte Miguel Fidalgo, deputado municipal, como vice-coordenador, e Ângelo Ferreira como responsável pela Juventude. Trata-se, segundo o partido, de «uma aposta clara no crescimento, renovação e dinamismo da estrutura» que quer influenciar o poder a partir de 2029.

Em comunicado, Paulo Ricardo Lopes refere que «os próximos dois anos serão importantes para reforçar a estrutura da IL Famalicão, para continuar a marcar a agenda política e começar a imaginar 2029, um ano em que pretendemos exercer ou influenciar determinantemente o poder autárquico em Famalicão».

Sob o lema Lista I – Imagina Famalicão, a nova coordenação estabeleceu como principais desígnios o reforço da estrutura e a criação de novos grupos de trabalho nas freguesias; continuar «o exigente papel de escrutínio que temos levado a cabo nas assembleias municipais» e também vai em busca de uma maior aproximação dos famalicenses à política local. O apoio ao crescimento da Iniciativa Liberal no distrito de Braga, contribuindo para a eleição de mais deputados liberais em futuras eleições legislativas, é outro objetivo da nova equipa.

A eleição decorreu este domingo, no decurso do plenário concelhio que também serviu para celebrar 6.º aniversário da Iniciativa Liberal Famalicão.

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Famalicão: Aparatoso acidente em Gavião

A noite desta quinta-feira fica marcada por um aparatoso acidente, na freguesia de Gavião, em Famalicão.

Um veículo de transporte de mercadorias, que estaria a circular na Rua de São João Batista, caiu, por razões desconhecidas, para a Rua 20 de Julho.

O veículo por cair em cima de um carro, sem ocupantes, que se encontrava estacionado na rua.

Não há informação de feridos.

Famalicão: João Pinheiro nos quartos de final do Campeonato do Mundo

O árbitro que reside em Famalicão continua no Campeonato do Mundo e vai arbitrar o jogo entre a Argentina e a Suíça, dos quartos de final.

João Pinheiro, de 38 anos, já foi chamado para outros três jogos, um deles como quarto árbitro, mas é a segunda vez que arbitra uma partida dos helvéticos. Foi na vitória, 4-1, sobre a Bósnia, ainda na fase de grupos.

O Argentina-Suíça está marcado para a madrugada de domingo, 12 de julho, às 02h.

Famalicão: Parque da Devesa recebe caminhada solidária a favor de Maria Luísa

No próximo dia 19 de julho, domingo, às 09h00, realiza-se uma caminhada solidária a favor de Maria Luísa, com 3 anos, que nasceu com trissomia 10, o que lhe acarreta um grau de incapacidade de 85%. Depende de consultas, exames e terapias de reabilitação diárias, que são dispendiosas.

Para além da caminhada pelo parque (cerca de 2.5km), o evento terá início com uma aula de zumba e finaliza com uma aula de pilates, pela professora Cristina Cruz.

O evento solidário vai decorrer no Parque da Devesa, aberto a todos, com o objetivo de angariar fundos para apoiar os tratamentos e terapias da Maria Luísa.

Os inscritos têm acesso ao kit de participação exclusivo, a sorteios e outras surpresas. Esta é uma iniciativa do Grupo Requinte em conjunto com a Equipa Cristina Carvalho (RE/MAXVilanova), a que se associaram outros parceiros, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão.

Local de concentração é no anfiteatro do Parque da Devesa. Inscrições obrigatórias em https://forms.gle/rFmHPu4dfiFrxNxo6 . Adultos pagam 6 euros e crianças 3 euros.

Quem não puder participar e quiser ajudar, pode fazê-lo nas páginas https://www.facebook.com/marialuisa.trissomia10 https://www.instagram.com/marialuisa.trissomia10/

Famalicão: Ex-jogador da Riopele é o novo selecionador nacional

Jorge Jesus vai suceder a Roberto Martinez no comando técnico da Seleção Nacional de futebol. A carreira de Jesus, como treinador, é sobejamente conhecida, com passagens por clubes como Benfica, Sporting e Flamengo, mas no início da sua atividade profissional foi jogador de futebol com passagem por Famalicão, precisamente pela freguesia de Pousada de Saramagos.

O novo selecionador jogou no Grupo Desportivo Riopele na época 77/78, quando o clube, extinto em 1985, disputava a 1.ª divisão. Nesta época, Jorge Jesus participou em 28 jogos e marcou três golos.

Famalicão: Jovem de 25 anos detido por conduzir sem carta

Um jovem de 25 anos foi detido, esta quinta-feira, por conduzir sem carta de condução. A ação foi levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Homem de 56 anos detido por desobediência às autoridades

Esta quarta-feira, no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária em Famalicão, a PSP deteve um homem de 56 anos que conduzia um carro apreendido por falta de seguro, desobedecendo às autoridades.

O homem foi detido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.