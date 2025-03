Famalicão: Paulo Roxo renova por mais uma temporada

O treinador Paulo Roxo, que chegou ao FC Famalicão no início da fase de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão de futsal, renovou contrato até ao final da época 2025/2026. «Encontrei um clube e um grupo de trabalho com muita ambição e este é o momento para rubricar este compromisso», referiu o treinador na altura de prolongar o contrato.

Pedro Mesquita, responsável pela modalidade e vice-presidente do FC Famalicão, conta que quando o treinador foi contratado «demos conta do projeto, da ambição de lutar pelos lugares em que estamos e focamo-nos no imediato, que seria enfrentar as primeiras jornadas da competição». Depois, e passados os primeiros momentos e com a equipa a liderar a prova, «passamos ao papel o que conversamos no primeiro encontro que tivemos, até porque estamos todos identificados com o que ambicionamos», refere Pedro Mesquita.

Com cinco jornadas realizadas, o FC Famalicão lidera o apuramento de campeão (e subida), com 10 pontos, seguido do Rio Ave e CS São João, ambos com menos um ponto. Este sábado, os famalicenses recebem, às 18 horas, no Pavilhão Municipal das Lameiras, a UPVN – União e Progresso da Venda Nova, quarta com 7 pontos.