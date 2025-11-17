Concelho, Desporto, FC Famalicão

Famalicão: Pavilhão Municipal é palco do confronto entre famalicenses e leões

Ao final da tarde desta quarta-feira, a partir das 19 horas, o FAC recebe o Sporting no Pavilhão Municipal. O jogo é da décima jornada da Liga Placard de futsal e os sócios têm entrada gratuita. O público paga 5 euros.

A equipa de Kitó Ferreira ocupa o sétimo lugar, com 11 pontos, enquanto que os leões são terceiros da classificação, com 21 pontos.

As duas equipas perderam na última jornada. O Famalicão, 4-2, no Pavilhão Fidelidade, com o Benfica, enquanto que o Sporting foi surpreendido em casa, por igual resultado, pelo Elétrico.

Famalicão: Prémios do Campeonato Concelhio de Trail são entregues este sábado

A gala de entrega dos prémios do Campeonato Concelhio de Trail de Vila Nova de Famalicão by Setup Tech, decorre na noite do próximo sábado, pelas 21 horas, no salão paroquial de Vermoim.

Nesta cerimónia, que visa enaltecer a perseverança e o espírito desportivo que caracterizam os participantes, bem como reconhecer entidades, pessoas e associações que o idealizaram, marcam presença o vereador do Desporto, Pedro Oliveira, os presidentes das juntas das freguesias por onde passaram as provas e os patrocinadores.

Foto arquivo

Famalicão: MAL conquista pódios no campeonato de setas

A Mocidade Alegre de Landim esteve em destaque no Campeonato de Setas em Alvo de Sisal. A nível nacional conquistou o terceiro lugar, por Filipe Castro e Edgar Rebelo, na categoria de pares masculinos; e por Orlando Almeida e Sónia Ribeiro, em pares mistos.

Ainda em pares, Orlando Almeida e Tarcísio garantiram um 3.º lugar, reforçando a presença da formação de Landim no pódio nacional.

No que diz respeito a resultados regionais: Orlando Almeida sagrou-se campeão, com Agostinho Miranda e Carlos Matos a integrarem o top 10.

Em pares, o título regional também ficou nas mãos do MAL, com Filipe Castro e Edgar Rebelo a conquistarem a vitória. Em duplas, Agostinho e Paulo Oliveira entram no top 10.

Na categoria de pares mistos, Orlando Almeida e Sónia Ribeiro alcançaram o 3.º lugar, enquanto Carlos Matos e Célia Ferreira fecharam o Top 5.

Por equipas, a Mocidade Alegre de Landim sagrou-se vice-campeã regional. Conquistou, ainda, o 3.º lugar na Taça da AS Porto e, no Campeonato Nacional, garantiu a 9.ª posição.

Recorde-se que a Mocidade Alegre de Landim é, até ao momento, a equipa mais a norte do país a competir na AS Porto, reforçando o seu papel de destaque na modalidade.

Famalicão: GD Natação conquista 43 medalhas nos Campeonatos Territoriais

Nos Campeonatos Territoriais de Juvenis, Juniores e Seniores e no Torneio Territorial de Fundo, disputados no passado fim de semana em Felgueiras, o Grupo Desportivo de Famalicão conquistou 43 medalhas – 15 de ouro, 12 de prata e 16 de bronze.

A competição contou com a participação de 389 atletas, em representação de 22 clubes, sendo que o clube famalicense apresentou-se com 29 nadadores, 21 masculinos e 8 femininos.

Entre os resultados mais relevantes destacam-se os títulos territoriais conquistados por Mafalda Mesquita (400 Livres, 200 Costas e 100 Costas) — seniores; Rodrigo Pereira (50 Mariposa e 100 Mariposa) — seniores; Rodrigo Ferreira (50 Livres e 50 Mariposa) — juvenis A; Afonso Monteiro (200 Livres, 400 Livres, 1500 Livres, 100 Estilos e 400 Estilos) — juvenis A; Afonso Ribeiro (200 Bruços) — juvenis A; e Francisco Silva (100 Costas e 200 Costas) — seniores.

Além dos títulos e medalhas, vários atletas alcançaram marcas de grande relevância. Mafalda Mesquita foi a 3.ª atleta mais pontuada absoluta, com 651 pontos, desempenho reforçado pelos títulos nos 400 Livres e 200 Costas e pelo pódio nos 800 Livres.

Afonso Monteiro, para além de 5 títulos territoriais, foi o mais pontuado do escalão juvenil, com 602 pontos, e venceu, de forma categórica, o Torneio de Fundo Juvenis A com um total de 1176 pontos.

Famalicão: PS propõe Fundo de Emergência de um milhão para ajudar pessoas afetadas pelo mau tempo

O PS propõe a abertura de um Fundo de Emergência Municipal, no valor de um milhão de euros, para ajudar as pessoas afetadas pelo mau tempo. O partido liderado por Eduardo Oliveira sugere um montante máximo de até dois mil euros por pessoa ou agregado familiar e até três mil euros para pequenas e microempresas.

Uma ajuda que o PS quer que chegue de forma célere às freguesias e pessoas afetadas.

Em primeiro lugar, propõe que a ajuda seja para acudir bens de primeira necessidade como alimentos, vestuário, pequenos eletrodomésticos, etc. Isto após verificação da situação pelos serviços da Câmara Municipal, «recorrendo por analogia às regras vigentes para apoios sociais».

No que diz respeito a pequenas empresas, a ajuda proposta vai até três mil euros, após verificação técnica e mediante o montante não comparticipado pela respetiva apólice de seguro.

Além do Fundo de Emergência, o PS propõe que a Câmara Municipal proceda ao levantamento rigoroso dos danos provocados pela intempérie na rede viária; que quantifique os mesmos e, após análise, apresente no espaço de 15 dias proposta ao órgão executivo visando a sua resolução.

O Partido Socialista considera que a Proteção Civil teve uma boa reação no auxílio às populações e freguesias, mas entende que o dirigente máximo da Proteção Civil municipal devia ter adotado uma postura mais interventiva, através, por exemplo, da difusão de mensagens de apelo e recomendação às populações.

Segundo o PS, o que se verificou em Vila Nova de Famalicão teria tido enquadramento no estado de alerta municipal, decisão que teria permitido «melhor coordenação dos serviços e agentes de proteção civil», mobilização mais célere de recursos e reforço da colaboração obrigatória por parte de entidades privadas e cidadãos, «o que poderia ter minorado efeitos como os que se verificaram nalgumas infraestruturas rodoviárias e de saúde».

Famalicão: Mateus Faia vence Maratona Fotográfica

O jovem famalicense Mateus Faia venceu a décima terceira edição da Maratona Fotográfica de Vila Nova de Famalicão. A iniciativa, com concorrentes de todo o país, decorreu no dia 13 de setembro e a entrega de prémios foi realizada no passado sábado, na Biblioteca Municipal.

A Maratona Fotográfica de Vila Nova de Famalicão é organizada pela Associação Caixa de Imagens, de Vila Nova de Famalicão, que propõe um périplo pelas ruas da cidade, desafiando os participantes a captarem a cidade através de oito temas fotográficos, explorando recantos, pessoas e detalhes do território famalicense.

Este ano foram atribuídos 2.200 euros em prémios. Além das distinções principais, foi criado o Prémio ValorPneu, em parceria com a Continental, que distinguiu imagens criativas sobre a vida e a “nova vida” dos pneus.

As fotografias vencedoras estão expostas na Biblioteca Municipal e no Museu Bernardino Machado.

Famalicão: MAL celebrou 60 anos

A Mocidade Alegre de Landim (MAL) celebrou, a 15 de novembro, o 60.º aniversário. A festa, marcada pela memória e pelo reconhecimento, reuniu cerca de 150 pessoas.

Durante a cerimónia foram homenageados antigos e atuais atletas, com destaque para uma homenagem especial a Agostinho Almeida, único fundador vivo da associação. Também Filipe Fernandes foi distinguido por, ao longo de vários anos, ter desempenhado funções de diretor e responsável pelas camadas jovens. Foram ainda entregues lembranças aos ex-presidentes.

Fundada a 11 de novembro de 1965, a Mocidade Alegre de Landim nasceu com o objetivo de dinamizar atividades culturais, nomeadamente teatro e formação da população. Mais tarde voltou-se para o desporto. Ao longo das seis décadas desenvolveu modalidades como Ténis, Futebol de Salão distrital e regional, Futsal, Bilhar e, mais recentemente, BTT, Setas e o regresso ao Futsal Concelhio.