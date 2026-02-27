Famalicão: PCP esclarece sobre o pacote laboral e apela à participação na manifestação deste sábado

O Partido Comunista Português está a promover ações de contacto para esclarecer os trabalhadores sobre o pacote laboral que está em discussão. O partido entende que as alterações à legislação «representam um fator de preocupação para os trabalhadores, nomeadamente no que respeita à facilitação dos despedimentos, ao aumento da precariedade, à desvalorização da contratação coletiva e à limitação de direitos laborais».
Sílvio Sousa, da Concelhia do PCP, considera que «a defesa dos direitos laborais, da contratação coletiva e do emprego com direitos continua a ser uma questão central para o desenvolvimento económico e social do concelho e do País». É por esta ordem de razões que apela à participação dos trabalhadores na manifestação deste sábado, no Porto, um «importante momento de afirmação da necessidade de políticas que valorizem o trabalho e quem trabalha». Sob o mote “abaixo o pacote laboral”, a concentração está prevista para as 10h30 entre a Praça da República e a Avenida dos Aliados.
A Comissão Concelhia comunista esteve, esta quinta-feira, com os trabalhadores da Leica, que elucidaram sobre a importância da defesa de vínculos estáveis, da valorização dos salários e da garantia de melhores condições de trabalho.
O PCP considera que a realidade famalicense, «fortemente marcada pela atividade industrial e por um elevado número de trabalhadores por conta de outrem», exige uma atenção particular «à evolução da legislação laboral e às condições de trabalho», reafirmando o seu compromisso «com a defesa dos direitos dos trabalhadores e com a promoção de um modelo de desenvolvimento assente na valorização do trabalho».