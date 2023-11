Famalicão: PCP leva «despedimento coletivo encapotado» na Coindu à Assembleia da República

Na noite do próximo domingo, o Pavilhão Municipal é palco de uma homenagem municipal a cerca de três centenas de atletas, técnicos, associações e clubes do concelho. Trata-se da entrega do galardão dos campeões – Famalicense D’Ouro – uma iniciativa da Câmara Municipal que vai na oitava edição.

Para além deste galardão, serão também entregues nesta gala oito galardões do júri, composto por jornalistas, nas categorias “Associação/Clube Desportivo do Ano”, “Dirigente do Ano”, “Treinador do Ano”, “Atleta Revelação do Ano Feminino”, “Atleta Revelação do Ano Masculino”, “Árbitro do Ano”, “Evento Desportivo do Ano” e “Prémio Excelência”. Tal como nas edições anteriores, o prémio “Evento Desportivo do Ano” será atribuído por votação online do público.

A Gala do Desporto, que homenageia o mérito desportivo, começa às 21 horas, com transmissão em direto nas redes sociais do Município em www.facebook.pt/municipiodevnfamalicao ou no site do município, em www.famalicao.pt/diretos.

Na última edição foram distinguidos mais de duas centenas de atletas, dirigentes, técnicos, clubes e associações desportivas famalicenses com o galardão Famalicense d’Ouro, pelos títulos de campeões nacionais e internacionais alcançados nas diferentes modalidades desportivas na época 2021 e 2021/2022. O “Prémio Excelência” foi entregue ao ciclista Tiago Machado.