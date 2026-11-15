Com o voto contra do Partido Comunista Português, o Orçamento de Estado para o próximo ano foi aprovado na generalidade, mas na discussão no âmbito da especialidade os comunistas apresentaram mais de 500 propostas, «que apontam um rumo alternativo para o País», algumas das quais com ligação ao concelho de Famalicão.

São elas a construção do nó de acesso à A7 com a EN309 em Fradelos, a requalificação e ampliação do hospital e a recuperação da condição ecológica dos rios Ave, Pelhe, Pele e Cávado

Sobre o nó de acesso à A7 no seu cruzamento com a EN309, consagrado no Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Famalicão, a medida contempla vias de ligação a territórios a poente, desde a EN14 a este nó e, deste, à EN206 na zona de Cavalões, fechando com a ligação à rotunda da EN14 em Real. Estas ligações, segundo o PCP serviriam as zonas industriais e facilitariam a mobilidade à sede do concelho, onde se concentram um conjunto de infraestruturas que prestam serviços básicos, como a saúde e educação.

O PCP exige a concretização da intervenção no hospital de Famalicão, com base no plano elaborado após o estudo realizado pelo Centro Hospitalar do Médio Ave. O plano identifica as necessidades estruturais, bem como a renovação de equipamentos. O PCP nota que a estrutura física do hospital permite estas intervenções que são necessárias para garantir o acesso à saúde às populações dos concelhos abrangidos (VN Famalicão, Santo Tirso e Trofa).

A recuperação da condição ecológica dos rios Ave, Pelhe, Pele e Cávado, «importantes recursos ambientais, ecológicos e económicos no distrito de Braga» e «determinantes para a qualidade de vida das populações e para a preservação dos ecossistemas», permitirá reforçar a biodiversidade e reduzir os impactos de fenómenos de poluição, tal como permitirá a fruição pública das margens ribeirinhas e potenciará a realização de várias atividades.