Famalicão: PCP organiza mais uma palestra do ciclo “Anda Daí” com Rui Mota

O programa da Semana Santa em Vila Nova de Famalicão decorre de 21 de março a 12 de abril, uma organização da Confraria Santas Chagas, com o apoio da Câmara Municipal.

Das várias atividades, realce para a quinta Caminhada pelo Património Religioso e Histórico, logo no primeiro dia e com inscrições até ao dia anterior. A Via Sacra Jovem acontece na noite do dia 27 de março, e a quarta edição do concurso “O Doce de Páscoa de VN Famalicão” decorre no dia 28 de março, na Praça-Mercado. Esta iniciativa faz parte da quinta edição do certame Páscoa Doce que decorre nesse fim de semana, na Praça D. Maria II.

A bênção e procissão de ramos é na manhã do dia 29, às 10 horas, na Praça 9 de Abril, ficando a tarde reservada para o 5.º Cortejo Bíblico, a partir do salão paroquial.

Como é tradição, do programa também constam as procissões Ecce Homo, no dia 2 de abril, a procissão do Enterro do Senhor, no dia 3 de abril, momentos que chamam muitos fiéis às ruas da cidade.

Para além de vários momentos musicais ao longo dos vários dias, a programação encerra no domingo, 5 de abril, com a saída dos compassos e a eucaristia solene. No entanto, de 4 a 12 de abril, na Rua Manuel Pinto de Sousa, junto ao centro paroquial, estará patente uma exposição de cruzes floridas.