Famalicão: PCP organiza mais uma palestra do ciclo “Anda Daí” com Rui Mota

A Comissão Concelhia do PCP de Famalicão realiza, no dia 7 de março, a segunda sessão do ciclo “Anda Daí”. Desta vez, sobre os “105 anos de história, presente e futuro”, integrado nas comemorações do percurso centenário do Partido Comunista Português. Tem início às 15 horas, no Centro de Trabalho do PCP, com a participação de Rui Mota.

Segundo a direção concelhia do PCP, fazem todo o sentido estes debates porque a sociedade vive «num contexto marcado pelo agravamento da exploração, pelo ataque aos direitos e por uma intensa ofensiva ideológica do capital». Daí, «a afirmação da memória histórica e da atualidade do projeto político do PCP é parte inseparável da luta dos trabalhadores e do povo. Celebrar 105 anos é afirmar a continuidade da luta, a força do presente e a confiança no futuro», afirmam.
O debate é dirigido «a militantes e não militantes, a todos os que recusam a resignação e acreditam que a política é instrumento de transformação da realidade», afirma a organização.

Famalicão: Crianças das escolas de Outiz e Cavalões vão mimar as mulheres

No próximo domingo, 8 de março, a Associação de Pais de Outiz e Cavalões assinala o Dia da Mulher com uma Feirinha de Doces, entre as 8h30 e as 12 horas, junto à igreja de Cavalões.

No local serão vendidos doces, salgados, bolos, café e outros bens oferecidos pelas famílias de todas as crianças. O objetivo é angariar verbas para as atividades que a associação desenvolve para as crianças ao longo do ano letivo, no caso os alunos das escolas EB1 de Outiz, EB1 de Cavalões e o Jardim de Infância de Outiz.

O certame contempla, ainda, um “miminho” simbólico para todas as mulheres passarem pela feira.

Famalicão: Já é conhecido o programa da Semana Santa

O programa da Semana Santa em Vila Nova de Famalicão decorre de 21 de março a 12 de abril, uma organização da Confraria Santas Chagas, com o apoio da Câmara Municipal.

Das várias atividades, realce para a quinta Caminhada pelo Património Religioso e Histórico, logo no primeiro dia e com inscrições até ao dia anterior. A Via Sacra Jovem acontece na noite do dia 27 de março, e a quarta edição do concurso “O Doce de Páscoa de VN Famalicão” decorre no dia 28 de março, na Praça-Mercado. Esta iniciativa faz parte da quinta edição do certame Páscoa Doce que decorre nesse fim de semana, na Praça D. Maria II.

A bênção e procissão de ramos é na manhã do dia 29, às 10 horas, na Praça 9 de Abril, ficando a tarde reservada para o 5.º Cortejo Bíblico, a partir do salão paroquial.

Como é tradição, do programa também constam as procissões Ecce Homo, no dia 2 de abril, a procissão do Enterro do Senhor, no dia 3 de abril, momentos que chamam muitos fiéis às ruas da cidade.

Para além de vários momentos musicais ao longo dos vários dias, a programação encerra no domingo, 5 de abril, com a saída dos compassos e a eucaristia solene. No entanto, de 4 a 12 de abril, na Rua Manuel Pinto de Sousa, junto ao centro paroquial, estará patente uma exposição de cruzes floridas.

Famalicão: Mário Oliveira distinguido pela Federação Internacional de Xadrez

Durante a cerimónia de encerramento do Campeonato Nacional de Jovens de Xadrez Rápido, realizada no passado sábado, no Colégio Calvão, em Vagos, Mário Oliveira foi distinguido pela FIDE com o título de Associate Organizer, pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 13 anos na direção do Torneio Internacional Cidade de Famalicão.

O título de Associate Organizer é atribuído pela Federação Internacional a dirigentes com experiência comprovada na organização de eventos internacionais, representando um reconhecimento formal da competência, rigor e qualidade organizativa demonstradas ao longo dos anos.

Esta distinção internacional valoriza o percurso individual do famalicense Mário Oliveira, mas também o contributo do movimento xadrezístico do distrito de Braga para o panorama nacional e internacional.

O próximo objetivo de Mário Oliveira passa pela obtenção do título máximo de International Organizer, distinção que representa o mais elevado grau de certificação organizativa da FIDE. Paralelamente, pretende elevar o Torneio Internacional Cidade de Famalicão à Categoria A, com um prize money global de 8.500 euros, reforçando o seu posicionamento competitivo e a sua capacidade de atrair jogadores titulados de maior expressão internacional.

Mário Oliveira reafirma «o compromisso de continuar a elevar o padrão organizativo dos eventos nacionais e internacionais, contribuindo para afirmar Portugal como referência no panorama do xadrez mundial».

Famalicão: Clube de Rugby conquista vitória expressiva

O Clube de Rugby de Famalicão/Escolinha de Rugby da Trofa venceu, no domingo, o Douro Rugby, em Vila Nova de Gaia, por 69-24. Foi a segunda vitória consecutiva no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão.

O resultado não nega: a formação do CRF/Trofa entrou determinada e dominou o jogo, tanto no plano territorial como na eficácia ofensiva. Ao intervalo, a vantagem já refletia a superioridade demonstrada em campo. Na segunda metade, o CRF/Trofa perdeu algum ritmo e permitiu maior iniciativa à equipa da casa, mas rapidamente voltou a assumir as rédeas do encontro, consolidando a vantagem até ao apito final.

No total, a equipa visitante apontou 11 ensaios e concretizou 7 transformações, evidenciando um jogo dinâmico, rápido e bem organizado. O Douro Rugby respondeu com 4 ensaios e 2 transformações, nunca deixando de procurar reduzir a desvantagem.

O CRF/Trofa arrecada não só os quatro pontos da vitória e o importante ponto de bónus ofensivo, reforçando o bom momento que atravessa na competição.

No próximo fim de semana folga, regressando à competição no dia 14, na casa da Escola de Rugby do Porto.

Famalicão: Lions organiza seminário sobre Escola Inclusiva

O Lions Clube de Famalicão organiza, no próximo sábado, dia 7 de março, pelas 13h30, no auditório da CESPU, o 1.º seminário, com o título “Da Escola Inclusiva à Participação na Comunidade: uma questão de Direitos Humanos”.

O Seminário é destinado ao público em geral, mas em particular para a Comunidade Escolar onde se debaterá a problemática da Escola Inclusiva, nomeadamente as diferentes abordagens e problemáticas no acolhimento e inclusão de crianças e adolescentes com problemas cognitivos e de aprendizagem. Conta, ainda, com o apoio da DREN na certificação do evento como formação para professores.

Famalicão: Dadores de Sangue aprovam relatório de contas e atividades

No passado sábado, realizou-se, na sede da Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão, a Assembleia Geral Ordinária, presidida por Maria Manuela Silva.

Da agenda de trabalhos constava a apresentação, discussão e aprovação do Relatório de Atividades, bem como do Relatório de Contas e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao ano passado. Também foi apresentado o Plano de Atividades para o presente ano, assim como o respetivo orçamento. Todos os pontos foram aprovados por unanimidade, seguindo-se outros assuntos de interesse para a associação.

Manuel Ribeiro, presidente da Direção, deixou uma nota de agradecimento a todos os dadores e dadoras pela sua dedicação à causa, reconhecendo o empenho de todos na promoção da dádiva de sangue, incluindo os parceiros das freguesias, instituições, empresas e a imprensa local e regional. Informou, ainda, que estão agendadas, com o IPST, 46 colheitas para o presente ano.

No plano de atividades para este ano, destaca-se a realização, a 10 de junho, do “Dia do Dador de Sangue Famalicense” e, em dezembro, da “Festa de Natal”. Para a concretização destas iniciativas, a associação continua a contar com o apoio do Município de Famalicão e da União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

 