Famalicão: PCP organiza mais uma palestra do ciclo “Anda Daí” com Rui Mota

A Comissão Concelhia do PCP de Famalicão realiza, no dia 7 de março, a segunda sessão do ciclo “Anda Daí”. Desta vez, sobre os “105 anos de história, presente e futuro”, integrado nas comemorações do percurso centenário do Partido Comunista Português. Tem início às 15 horas, no Centro de Trabalho do PCP, com a participação de Rui Mota.
Segundo a direção concelhia do PCP, fazem todo o sentido estes debates porque a sociedade vive «num contexto marcado pelo agravamento da exploração, pelo ataque aos direitos e por uma intensa ofensiva ideológica do capital». Daí, «a afirmação da memória histórica e da atualidade do projeto político do PCP é parte inseparável da luta dos trabalhadores e do povo. Celebrar 105 anos é afirmar a continuidade da luta, a força do presente e a confiança no futuro», afirmam.
O debate é dirigido «a militantes e não militantes, a todos os que recusam a resignação e acreditam que a política é instrumento de transformação da realidade», afirma a organização.