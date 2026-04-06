Concelho, Política

Famalicão: PCP pretende “Revelar o passado, mapear o futuro”

A 3.ª sessão do ciclo “Anda daí”, uma iniciativa do PCP de Famalicão, é subordinada ao tema: “Revelar o passado, mapear o futuro”. Está marcada para o dia 11 de abril, sábado, pelas 15 horas, no Centro de Trabalho do PCP, em Vila Nova de Famalicão.

Ao longo da sessão serão apresentados registos fotográficos, documentos e materiais históricos, da memória coletiva das lutas e das iniciativas realizadas no concelho ao longo dos anos, com o objetivo de digitalizar, organizar e preservar este património, identificando pessoas, momentos e contextos históricos.

A iniciativa procura envolver diferentes gerações num trabalho coletivo de memória, contribuindo para valorizar o percurso de luta em Vila Nova de Famalicão e salvaguardar esse legado para o futuro.

O PCP apela à participação de todos os que possam contribuir com fotografias, documentos ou testemunhos.

 

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Famalicão: Liberdade conquista pódios em S. Salvador do Campo

No 26º Grande Prémio de Atletismo da Páscoa, que decorreu no passado sábado, em São Salvador do Campo (Santo Tirso), o Liberdade FC foi uma das formações em destaque. Para além do quarto lugar coletivo nos escalões jovens, os atletas do conjunto de Calendário conseguiram vários pódios. Em benjamins B, Martim Sousa foi o vencedor e Gabriel Sathler foi terceiro. Em iniciados, Carolina Faria cortou a meta em primeiro lugar e Gabriel Abreu foi segundo.

Outros atletas da formação conseguiram resultados de revelo, tal como corredores dos escalões seniores e veteranos.

 

Famalicão: ACIF aprova por unanimidade relatório e contas do ano passado

Os associados da ACIF – Associação Comercial e Industrial de V. N. Famalicão, reunidos no dia 30 de março, em Assembleia Geral Ordinária, aprovaram por unanimidade o Relatório e Contas do ano de 2025. A reunião decorreu na Casa do Empresário da ACIF.

Relativamente às contas do ano de 2025, e segundo consta de comunicado enviado à imprensa, a ACIF aumentou os seus rendimentos em 15,27%, comparativamente com 2024; enquanto na rubrica dos gastos, verificou-se, durante o ano de 2025, um aumento dos custos na ordem dos 5,28%. Como balanço final, a associação registou um resultado líquido negativo, mas que reduziu na ordem dos 45% em relação ao ano anterior.

Depois da abertura da sessão pelo presidente da Assembleia Geral, Paulo Gomes, o presidente da Direção, Hélder Filipe Costa revelou aos associados presentes as dificuldades sentidas após terem tomado posse, como a necessidade de uma reestruturação interna após a saída de técnicos das áreas da formação e área financeira ou a execução de projetos herdados da anterior Direção, como os Bairros Comerciais Digitais e o respetivo Marketplace ou as Aceleradoras Digitais. O presidente da direção disse que antes de se lamentar prefere «olhar em frente e ir à luta pela concretização de diferentes objetivos».

Hélder Costa também deu conta que a associação cresceu em número de associados ativos e pretende continuar esse crescimento em 2026, sobretudo na área da indústria; quer descentralizar cada vez mais os seus serviços, marcando presença mais efetiva nas Vilas do concelho, à semelhança com o que já fez em Ribeirão, onde criou um Espaço ACIF na Junta de Freguesia de Ribeirão; pretende apostar na Campanha de Natal. Informou que em 2025 já introduziu algumas novidades, como a iluminação da Casa do Empresário, a decoração de ruas e montras do Comércio Tradicional e a circulação do comboio de Natal nas Vilas de Ribeirão, Joane e Riba d’Ave.

Famalicão: AD Oliveirense mostra vídeo de lance polémico em jogo da Taça da AF Braga

A AD Oliveirense foi eliminada da Taça da AF Braga após derrota, 1-0, em casa do Torcatense. Na partida disputada na tarde do passado sábado, a contar para os oitavos de final, o conjunto famalicense denuncia um golo anulado, aos 90+4 minutos, por alegada falta sobre o guarda-redes da equipa da casa.

O emblema de Oliveira Santa Maria, nas redes sociais, exibe o vídeo do lance «que mostra, de forma evidente, que o guarda-redes adversário colide com um jogador da própria equipa. Sempre entendemos que o erro faz parte do jogo: jogadores erram, treinadores erram e árbitros erram. Foras de jogo podem não ser assinalados, faltas podem passar despercebidas, mas assinalar algo que não existe, nem de perto nem de longe, ultrapassa a nossa compreensão. Não existe justificação lógica ou digna para tal decisão», lamenta o clube famalicense.

Para além da decisão do árbitro anular o golo, o treinador e um jogador dos oliveirenses foram expulsos, no decurso do lance.

Famalicão acolhe fórum sobre Defesa e Inovação com Nuno Melo e Paulo Portas

O 6.º Fórum Económico Famalicão Made In é sobre o tema: “A Melhor Defesa é a Inovação”. Está marcado para o dia 29 de abril, a partir das 14 horas, na Casa das Artes de Famalicão.

Entre o leque de oradores convidados está o ministro da Defesa Nacional. Mas o evento, organizado pelo Município de Famalicão e a que o semanário Expresso se associa, reunirá, ainda, líderes empresariais, investigadores e decisores públicos.

O objetivo é debater a forma de consolidar ecossistemas tecnológicos robustos, acelerar a transferência de conhecimento e criar condições para que empresas inovadoras possam escalar soluções críticas para mercados globais, bem como partilhar oportunidades de negócio na área da Defesa. Famalicão é aqui o centro da discussão, um concelho de forte dinâmica industrial e de inovação.

Recorde-se que este tema é particularmente oportuno num contexto de crescente exigência e instabilidade geopolítica.

A abertura do Fórum, às 14h30, estará a cargo do presidente da autarquia, Mário Passos, e do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, a que se seguirá Paulo Portas para falar sobre “Europa 2030: defesa, inovação e indústria para uma soberania económica competitiva”.

O primeiro painel é dedicado ao tema “Competitividade e Inovação na Indústria” e contará com as intervenções de José Rui Felizardo, CEO do CEIIA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento; Pedro Petiz, diretor de Desenvolvimento Estratégico do grupo empresarial TEKEVER; de Braz-Costa, diretor-geral do CITEVE e presidente do CeNTI. Antes da sessão de encerramento, marcada para as 17h00, decorrerá ainda uma segunda mesa redonda sobre “Oportunidades de Negócio na Defesa”, com as participações de Ricardo Pinheiro Alves, presidente da IDD Portugal Defense; António Baptista, diretor-geral de Armamento e Património da Defesa Nacional e de Fernando Cunha, CEO da Beyond Composite.

As duas mesas redondas serão moderadas por Ricardo Costa, jornalista da SIC Notícias e Expresso. A apresentação do evento estará a cargo da jornalista da SIC, Cristina Freitas.

Inscrições a decorrer em www.famalicaomadein.pt.

Famalicão: Nova Comissão Municipal de Toponímia já entrou em funções

A nova Comissão Municipal de Toponímia reuniu pela primeira vez na passada semana, nos Paços do Concelho. Este órgão consultivo do Município de Famalicão para questões do ordenamento do território, da mobilidade e dos serviços públicos é presidido pelo investigador famalicense João Afonso Machado.

Este é um órgão colegial, a quem cabe a elaboração de propostas para a atribuição, alteração e normalização de topónimos no concelho. Recorde-se que a toponímia constitui um instrumento estruturante da identidade cultural, histórica e simbólica do território municipal, assumindo, simultaneamente, uma função essencial de referência geográfica e administrativa, com impacto direto na organização do espaço, na prestação de serviços públicos e na vivência quotidiana das populações.

O tema foi estudado por João Afonso Machado que, em 2023, editou o livro ‘Famalicão através da sua Toponímia’, que explora a história de Vila Nova de Famalicão através dos nomes das suas ruas, praças e locais. Mas, para além de João Afonso Machado, a Comissão Municipal de Toponímia é ainda constituída por representantes da ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão, da Polícia de Segurança Pública, dos CTT – Correios de Portugal e por três colaborares dos serviços municipais de Urbanismo e Arquivo.

Na primeira reunião da nova Comissão, marcou presença o presidente de Câmara, Mário Passos, que enalteceu a importância do trabalho deste órgão consultivo do município «na preservação e construção da memória histórica coletiva».

 

Famalicão: «Uma Páscoa com muitas memórias» de uma equipa com identidade

O empate do FC Famalicão, a dois golos, na noite deste sábado, no Estádio do Dragão, manteve a equipa no trilho europeu, no quinto lugar, agora com 46 pontos; mas, mais do que empate, conseguido em casa do principal candidato ao título nacional, ficou vincada a ideia do treinador. Hugo Oliveira manteve a equipa fiel aos seus princípios, não abdicando da sua identidade. E só isto, que não é pouco, é que o mais deve ser valorizado da partida da 28.ª jornada da I Liga.

No final da partida, Hugo Oliveira começou por falar de «uma Páscoa que vai deixar muitas memórias aos adeptos do Famalicão e é para isso que nós trabalhamos. Os resultados acabam por ser menos importantes do que a coragem e a personalidade que demonstrámos aqui». Reconhecendo a valia adversária – «uma equipa com muito poder» -, mesmo assim os famalicenses foram autores de um grande jogo de futebol. «Entrámos fortes, podíamos ter marcado cedo e criámos mais oportunidades do que o adversário. Sabíamos que íamos passar por momentos de maior dificuldade, momentos em que teríamos de baixar linhas, mas os jogadores tiveram um comportamento exemplar. Foi um jogo muito intenso, com grande exigência tática», analisou Hugo Oliveira. O técnico reconhece que, acima de tudo, a “vitória” «está no orgulho em sermos fiéis à nossa identidade. Não fugimos dela, seja em que estádio for» porque, desta forma, os jogadores crescem e evoluem, «e hoje era fundamental interpretar bem o jogo, sobretudo sem bola (…) Tenho orgulho na forma como os jogadores estiveram no jogo».

Sobre o que falta do campeonato, Hugo Oliveira mantém que o objetivo é vencer o próximo adversário (o Moreirense). «Não pensamos no quinto lugar. Pensamos apenas no próximo jogo. Desde o início da época que a nossa forma de estar é essa: jogar para ganhar o jogo seguinte».

Disputadas 28 jornadas, o Famalicão soma 46 pontos (mais 6 do que em igual período da época passada). Na próxima jornada recebe o Moreirense.