Famalicão: PCP pretende “Revelar o passado, mapear o futuro”

O empate do FC Famalicão, a dois golos, na noite deste sábado, no Estádio do Dragão, manteve a equipa no trilho europeu, no quinto lugar, agora com 46 pontos; mas, mais do que empate, conseguido em casa do principal candidato ao título nacional, ficou vincada a ideia do treinador. Hugo Oliveira manteve a equipa fiel aos seus princípios, não abdicando da sua identidade. E só isto, que não é pouco, é que o mais deve ser valorizado da partida da 28.ª jornada da I Liga.

No final da partida, Hugo Oliveira começou por falar de «uma Páscoa que vai deixar muitas memórias aos adeptos do Famalicão e é para isso que nós trabalhamos. Os resultados acabam por ser menos importantes do que a coragem e a personalidade que demonstrámos aqui». Reconhecendo a valia adversária – «uma equipa com muito poder» -, mesmo assim os famalicenses foram autores de um grande jogo de futebol. «Entrámos fortes, podíamos ter marcado cedo e criámos mais oportunidades do que o adversário. Sabíamos que íamos passar por momentos de maior dificuldade, momentos em que teríamos de baixar linhas, mas os jogadores tiveram um comportamento exemplar. Foi um jogo muito intenso, com grande exigência tática», analisou Hugo Oliveira. O técnico reconhece que, acima de tudo, a “vitória” «está no orgulho em sermos fiéis à nossa identidade. Não fugimos dela, seja em que estádio for» porque, desta forma, os jogadores crescem e evoluem, «e hoje era fundamental interpretar bem o jogo, sobretudo sem bola (…) Tenho orgulho na forma como os jogadores estiveram no jogo».

Sobre o que falta do campeonato, Hugo Oliveira mantém que o objetivo é vencer o próximo adversário (o Moreirense). «Não pensamos no quinto lugar. Pensamos apenas no próximo jogo. Desde o início da época que a nossa forma de estar é essa: jogar para ganhar o jogo seguinte».

Disputadas 28 jornadas, o Famalicão soma 46 pontos (mais 6 do que em igual período da época passada). Na próxima jornada recebe o Moreirense.