O aumento do cabaz alimentar – 4,8% desde o início do ano – e dos combustíveis, «um depósito já custa mais 35 euros do que no início do ano» – levou o PCP a promover, esta quinta-feira, uma ação de protesto contra o aumento do custo de vida e pelo aumento dos salários e pensões.

O buzinão, segundo o Partido Comunista, teve uma grande adesão «e ficou marcado pela indignação com a situação atual e pela exigência do controlo dos preços dos bens e serviços essenciais (combustíveis, eletricidade, telecomunicações e alimentos) e pela fixação do preço da botija do gás nos 20€».

A perda do poder de compra dos trabalhadores, contrasta, segundo o PCP, «com os lucros milionários dos grupos económicos da grande distribuição, com a Jerónimo Martins e a Sonae a encaixarem mais de 100 milhões de euros só no primeiro semestre; a Galp, que nos primeiros 6 meses, apresentou mais de 800 milhões de euros de lucro e a banca fatura escandalosos 14 milhões de euros por dia».

Os comunistas apontam o dedo ao Governo PSD-CDS, mas também ao Chega, à IL e ao PS por «nada fazer para beliscar os interesses destes grupos económicos. Pelo contrário, são a expressão da política que entre os lucros dos grandes grupos económicos ou as dificuldades da grande maioria, optam sempre por defender a primeira».

O PCP não quer uma crise «paga pelo povo e pelos trabalhadores», reitera o aumento geral dos salários e das pensões para fazer face ao aumento do custo de vida e apela aos famalicenses que façam ouvir o seu descontentamento, exigindo uma rutura com esta política.

Este buzinão decorreu no âmbito da campanha nacional do PCP – “Romper Com Injustiças, Novo Rumo, Uma Vida Melhor” – que envolve um conjunto de iniciativas realizadas no distrito de Braga.