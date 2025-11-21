Concelho, Saúde

Famalicão: PCP quer colocar requalificação e ampliação no Orçamento de Estado

A propósito do Orçamento de Estado para 2026, o Grupo Parlamentar do PCP propõe a requalificação e ampliação do Hospital de Famalicão (pertence à ULS do Médio Ave).

O PCP lembra que há um estudo que identificou as necessidades, feito pelo Centro Hospitalar do Médio Ave, que deu origem a um plano de intervenção com obras de requalificação e ampliação tidas como necessárias, bem como a contínua renovação dos equipamentos. Dá, ainda, conta que a estrutura do Hospital permite este conjunto de obras.

«Estas farão com que este possa servir as populações dos concelhos a quem permite o acesso à saúde, um direito universal consagrado na Constituição da República Portuguesa», refere a proposta do PCP.

Este Grupo Parlamentar lembra que este Hospital serve diretamente uma população de cerca de 250 mil pessoas (de três concelhos), de uma área densamente povoada, com dinâmicas populacionais. Sublinha, também, que o edifício já apresenta alguma idade e precisa de «adaptação a novas realidades», bem como uma maior área, «de modo a servir, com padrões internacionalmente definidos, população desta área geográfica».

A propósito de números, o PCP realça que, neste Hospital, as consultas externas, entre o período de 2020 a 2022 aumentaram a uma taxa de cerca de 10000 por ano, o que ao final dos 3 anos se traduz num aumento médio de 16% do número de consultas. Em 2022 o número de primeiras consultas aumentou cerca de 25% em relação ao ano de 2021. Foram realizadas mais cirurgias com um aumento na ordem dos 22% em relação às realizadas no ano de 2021. Não obstante deste aumento, a lista de espera de 2021 para 2022 mais do duplicou, apresentando um aumento de 120%.

Famalicão: Sustentabilidade e Cibersegurança em debate no Centro de Estudos Camilianos e Casa das Artes

Vila Nova de Famalicão recebe esta segunda-feira, 24 de novembro, duas conferências nacionais, para debater a sustentabilidade ambiental e a Cibersegurança da Administração Local.

A conferência “Sustenta-Habilidade à moda do NORTE”, iniciativa promovida pela Águas do Norte, decorre a partir das 10h00, no Centro de Estudos Camilianos em S. Miguel de Seide, contando na abertura com a presença do Secretário de Estado do Ambiente, João Manuel Esteves; com o presidente do Conselho de Administração da Águas de Portugal, António Carmona Rodrigues e o presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, António Cardoso.

O objetivo é a promoção do debate sobre a sustentabilidade ambiental e apresentar a estratégia da empresa relativa às questões ambientais e energéticas do projeto “Água que nos Une”.

O Fórum de Cibersegurança da Administração Local (FCSAL), promovida pelo Centro Nacional de Cibersegurança vai decorrer na Casa das Artes, nos dias 24 e 25 de novembro. A sessão de abertura está marcada para as 15h30, com intervenção do presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos e do coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança Lino Santos.

O encontro, que acontece em cooperação com a Comunidade Intermunicipal do Ave e o Município de Vila Nova de Famalicão, tem como objetivo reunir autarquias, entidades intermunicipais e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), para promover a ciber-resiliência na Administração Local.

Famalicão: Capicua dá concerto na Casa das Artes

Na noite de 6 de dezembro, às 21h30, o grande auditório da Casa das Artes recebe o concerto de Capicua, intitulado “Um gelado antes do fim do mundo”.

Acompanhada por Luís Montenegro, Virtus, D-One, Inês Malheiro e Joana Raquel e com projeções de vídeo de André Tentúgal, Capicua apresenta um concerto musicalmente fluído e contagiante, construído a partir da sua força poética, entre a voz cantada, a palavra dita e o rap.

Dos temas emocionais, às músicas mais dançáveis, passando pelas canções mais interventivas e clássicos da rapper, o concerto será guiado pelo poder da palavra e pela mestria de Capicua.

Famalicão: Já são conhecidas as primeiras bandas da edição 2026 do Laurus Nobilis

A Associação Ecos Culturais do Louro anunciou as primeiras bandas para a 11ª edição do festival CEVE Laurus Nobilis, que se realiza de 16 a 18 de julho do próximo ano.

Os noruegueses Abbath são um dos principais nomes. Neste regresso ao território nacional prometem um concerto como nunca antes visto em Portugal com todos os hinos da carreira deste ícone do black metal mundial.

Em estreia em Portugal, os gregos Project Renegade são uma banda de modern metal e uma das forças mais intensas da nova vaga europeia.

Garantida está, também, a presença da banda Guiltera, de Chipre. Trata-se de uma formação recente, mas já reconhecida pelo seu som. Com o single “Kingdom” e o álbum de estreia “Us”, ultrapassou os 100.000 streams e marcou presença em grandes festivais, atuando perante milhares de pessoas.

Os nacionais Godark, de Penafiel, forjam um som onde a brutalidade colide com melodias épicas e atmosferas sombrias. Têm ganho impulso através de composições poderosas e intensas performances ao vivo, criando viagens sonoras imersivas onde a luz e a sombra se entrelaçam.

Outra banda nacional – Grog – também dá concerto no Louro. Com décadas de estrada e vários lançamentos marcantes, a banda regressa com um novo trabalho que reforça a sua feroz herança musical.

Brevemente serão anunciadas outras bandas e os bilhetes já podem ser adquiridos em www.laurusnobilis.pt, na www.bol.pt, e nas instalações da Casa do Artista Amador.

O campismo continua a ser gratuito, mediante a apresentação do ingresso do festival.

Famalicão: Espírito natalício cantado por centenas de famalicenses

A alegria e o espírito natalício serão cantados na cidade através do projeto “Comunidades (En)Coro”, promovido pelo Município através das Comissões Sociais Inter-Freguesias (CSIF).

No âmbito desta iniciativa, centenas de famalicenses juntam-se em dez coros representativos das várias freguesias do concelho, oferecendo ao público concertos que prometem emocionar e envolver toda a comunidade.

Os concertos decorrem na Praça – Mercado Municipal, nos dias 1 e 7 de dezembro, das 15 às 17 horas, e no dia 14, das 15 às 17h45, acompanhados pelo Mercado das Camélias – Edição de Natal com vestuário, joalharia, decoração, entre outras sugestões, de várias partes do país.

O feriado de 1 de dezembro conta a atuação das CSIF de Gondifelos, Cavalões, Outiz, Louro, Lousado, Esmeriz, Cabeçudos, Bairro, Carreira e Bente, Delães, Ruivães e Novais, enquanto as CSIF de Castelões, Oliveira S. Mateus, Oliveira S.ª Maria, Riba d’Ave, Pedome, Vale do Este e Área Urbana atuam no sábado, 7 de dezembro.

No dia 14 de dezembro, sobem ao palco as CSIF de Fradelos, Ribeirão, Vilarinho das Cambas, Vale do Pelhe, Joane, Vermoim, Pousada de Saramagos, Mogege, Landim, Avidos, Lagoa e Seide, que encerram a edição deste ano das Comunidades (En)Coro.

Famalicão: Natal sustentável na Praça-Mercado

A partir da próxima semana, a Praça – Mercado Municipal de Famalicão exibe decorações natalícias elaboradas com recurso a materiais têxteis reutilizados. É uma iniciativa da Rede de Academias Seniores de Famalicão, em parceria com o projeto municipal ‘FazRefaz’.

As três árvores de Natal criativas e sustentáveis decoradas pelos seniores chegam ao espaço na tarde do dia 26 de novembro, pelas 14h30.

O momento, que contará com a presença do presidente da autarquia, Mário Passos, e terá a animação do Coro de Natal da Escola Básica Conde de S. Cosme, das tunas das Academias Sénior de Oliveira Santa Maria, Pedome, Ribeirão, Lousado e Delães, bem como do Grupo de Cavaquinhos do CCDR – Ribeirão.

Incentivar a autonomia e a criatividade dos seniores, promovendo práticas sustentáveis pela criação de decorações natalícias com materiais têxteis reutilizados é o objetivo da iniciativa que decorre pelo terceiro ano consecutivo.

Famalicão: O Natal chega à Praça-Mercado este domingo

Este fim de semana a magia do Natal instala-se na Praça – Mercado Municipal que dará início a uma programação repleta de eventos, sabores e tradições.

Este domingo, entre as 11 e as 19 horas, de entrada livre, decorre o FamMarket, um mercado dedicado à venda de artigos artesanais, moda e design.

De regresso está, também, a Academia da Praça com receitas natalícias e demonstrações culinárias, nos dias 29 de novembro, 6, 13 e 20 de dezembro, pelas 15h30. Uma boa oportunidade para aprender e saborear a gastronomia típica da época, como as tradicionais rabanas, o bolo rei, as filhoses e o tronco de natal.

No dia 14 de dezembro, das 11 às 19 horas, decorre o Mercado das Camélias – Edição de Natal com vestuário, joalharia, decoração, entre outras sugestões, de várias partes do país.

Este Natal, a Praça – Mercado Municipal de Famalicão também será ponto de encontro de tradição, cultura e comércio. Destaque para as Comunidades (en)Coro, nos dias 1, 7 e 14 de dezembro, e para a apresentação da iniciativa “Árvore de Natal 2025”, a 26 de novembro, pelo projeto sustentável ‘FazRefaz’ e a Rede de Academias Seniores.