Famalicão: PCP quer explicações do Governo sobre nova vaga de despedimentos na Coindu

O PCP mostrou “grande preocupação” com o despedimento de 258 trabalhadores da Coindu, em Famalicão, e defende que o Governo “não pode ficar indiferente”.

Em comunicado enviado, o partido afirma que há “fundadas evidências de que se pode tratar de um processo de deslocalização”. O deputado Alfredo Maia questionou a ministra do Trabalho sobre o que vai ser feito para “salvaguardar os postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores”.

Os comunistas lembram que a Coindu recebeu 3,9 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência e querem saber quanto custou ao Estado o lay-off recente que envolveu cerca de 250 funcionários.

A Coindu diz que o despedimento se deve ao “declínio das encomendas no setor automóvel” e que é necessário para “garantir a viabilidade da empresa a longo prazo”.

Governo quer dar emprego a jovens sem subsídio através do IEFP

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) iniciou uma “campanha interna” de oferta de emprego dirigida a jovens que não recebem subsídio de desemprego, anunciou o secretário de Estado Adjunto e do Trabalho, Adriano Rafael Moreira.

“O Instituto de Emprego está a seguir uma campanha interna de contacto e oferta de emprego a todos os jovens inscritos sem subsídio”, disse o governante durante a audição na Assembleia da República sobre o Orçamento do Estado para 2026.

A medida faz parte da estratégia do Governo para “combater o desemprego jovem”, juntamente com o novo incentivo de regresso ao trabalho, que apoia jovens desempregados com menos de 30 anos que recebem subsídio de desemprego.

“É preciso reter os nossos jovens em Portugal”, afirmou Adriano Rafael Moreira, defendendo também o regresso de quem emigrou.

Segundo o Ministério do Trabalho, o incentivo representa uma poupança de 13 milhões de euros e deverá abranger cerca de 8.000 beneficiários.

A taxa de desemprego jovem desceu para 18,9% em agosto, o valor mais baixo desde junho de 2023, segundo dados do INE.

Não esqueça: Esta madrugada muda a hora

Os ponteiros do relógio vão atrasar 60 minutos na madrugada deste domingo em Portugal Continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, para a hora legal de inverno, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa.

Em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios deverão ser atrasados uma hora quando for 02:00, passando a ser 01:00.

Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita às 01:00, passando para a 00:00.

Famalicão: «Felizmente temos muitos Zabiris»

Yassir Zabiri notabilizou-se, nos últimos dias, pela conquista do título mundial sub-20 ao serviço de Marrocos, por marcar os dois golos da final, por ser o segundo melhor marcador da competição e o segundo melhor de todo o torneio. O sucesso do jovem avançado é, tão-só, mais um exemplo do projeto de formação e scouting do FC Famalicão, do qual Zabiri não é caso único. A ideia é de Miguel Ribeiro.

O presidente da SAD realça que a capacidade do clube em identificar e desenvolver talento é o que sustenta o crescimento desportivo e o futuro da SAD. Esta visão «assente no jogo e nos jogadores permite-nos, além do Zabiri, ter Gustavo Sá, Mathias de Amorim, Ibrahima Ba… Também permite, a cada fim de semana, lutar para ganhar todos os jogos, para chegar às competições europeias, sem abdicar de quem está connosco: as nossas pessoas, a nossa cidade e o nosso concelho».

Estas declarações foram prestadas, ao final da manhã desta sexta-feira, à margem da apresentação do novo equipamento do clube. E quando questionado se tinha recebido muitos telefonemas pelo jovem marroquino, atirou de pronto: «poucos».

O dirigente aponta o jogador «como mais um do nível que o clube tem tido. Do nível do Ugarte, do Pedro Gonçalves, do Luiz Júnior…». Por estes dias, Zabiri está «nas primeiras páginas», mas, «felizmente, temos muitos Zabiris. Uns jogam mais, outros menos, mas o Famalicão tem um plantel de muita qualidade», afirmou, nos Paços do Concelho.

Famalicão: Gouveia e Melo reuniu com empresários

A Casa do Empresário da Associação Comercial e Industrial de VN Famalicão recebeu, esta quinta-feira, Gouveia e Melo. O candidato à Presidência da República trocou ideias com empresários famalicenses, ouviu as dificuldades e as perspetivas futuras.

Esta ação resulta de uma solicitação desta candidatura presidencial, com o objetivo de estabelecer contacto com os empresários famalicenses.

Recorde-se que David Vieira de Castro é o mandatário concelhio de Gouveia e Melo, enquanto que Simão Costa é o mandatário jovem desta candidatura.

Foto: Reprodução Facebook ACIF

Gabor vendida a grupo da Suiça mas medo de novos despedimentos continua

A fábrica da Gabor em Silveiros, Barcelos, mudou de mãos. A multinacional alemã foi adquirida pelo grupo suíço Arklyz, operação foi anunciada poucos meses depois de terem sido despedidos 222 trabalhadores naquela unidade.

A Arklyz, criada em 2018, controla marcas como The Athlete’s Foot e distribui produtos como Crocs e Salomon. O CEO, Param Singh, descreve a Gabor como “uma marca de grande reputação” e considera esta compra um passo decisivo para ganhar força no segmento do calçado premium.

Também a liderança da Gabor, pela voz de Stefan Blöchinger, vê a integração como “uma oportunidade para crescer”, assegurando que a aposta na qualidade e conforto se mantém.

No entanto, os trabalhadores em Barcelos mostram preocupação e vivem dias de incerteza, temendo novo corte de postos de trabalho e a eventual transferência dos setores de corte e costura para países com custos mais baixos.

Fonte: O Minho

Festival do Vinho em Famalicão: Dona Maria Wine Fest acontece de 7 a 9 de novembro

Famalicão recebe de 7 a 9 de novembro a primeira edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, proprietário da Cidade Hoje e responsável pelo “Dona Maria Famalicão Beer Fest”. O evento decorre numa tenda instalada na Praça D. Maria II, no centro da cidade.

A Festa do Vinho reúne alguns dos melhores produtores do país, com destaque para os de Famalicão e da Região dos Vinhos Verdes. Ao todo, participam 22 produtores distribuídos por 18 stands. O espaço conta ainda com quatro food trucks e zonas dedicadas a produtos regionais como enchidos, marisco e doces.

A entrada é gratuita, sendo necessário adquirir o copo oficial, sem devolução, para as provas. Há também a possibilidade de compra direta de garrafas e caixas de vinho.

O programa inclui showcookings às 19h: Vítor Almeida na sexta-feira, Álvaro Costa no sábado e Renato Cunha no domingo. Estão ainda agendadas conferências na Fundação Cupertino de Miranda, às 16h30, com especialistas do setor vitivinícola.

O festival oferece animação com música, DJs em formato sunset e noites temáticas, além de momentos culturais ligados aos 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco.

O evento associa-se igualmente a uma causa social, em colaboração com o Centro Social de S. Pedro de Bairro.