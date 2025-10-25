Famalicão: PCP quer explicações do Governo sobre nova vaga de despedimentos na Coindu

O PCP mostrou “grande preocupação” com o despedimento de 258 trabalhadores da Coindu, em Famalicão, e defende que o Governo “não pode ficar indiferente”.

Em comunicado enviado, o partido afirma que há “fundadas evidências de que se pode tratar de um processo de deslocalização”. O deputado Alfredo Maia questionou a ministra do Trabalho sobre o que vai ser feito para “salvaguardar os postos de trabalho e os direitos dos trabalhadores”.

Os comunistas lembram que a Coindu recebeu 3,9 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência e querem saber quanto custou ao Estado o lay-off recente que envolveu cerca de 250 funcionários.

A Coindu diz que o despedimento se deve ao “declínio das encomendas no setor automóvel” e que é necessário para “garantir a viabilidade da empresa a longo prazo”.