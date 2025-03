Famalicão: PCP traz Carlos Carvalhas à Biblioteca para falar dos “17 da TMG”

A Organização Regional de Braga do PCP prossegue com a iniciativa, Roteiro do Livro Insubmisso. Desta vez é a 12 de abril, às 15 horas, na Biblioteca Municipal de Famalicão, com a reedição do título “O caso dos 17 da Têxtil Manuel Gonçalves”, pela editora Página a Página.

O orador escolhido é Carlos Carvalhas, Secretário de Estado do Trabalho no período e autor do prefácio do livro; Manuela Vasconcelos, uma das operárias despedidas no decorrer do caso dos 17; Francisco Vieira, presidente do Sindicato Têxtil do Minho e Trás os Montes e Sílvio Sousa da Direção da Organização Regional de Braga do PCP.

Segundo o PCP, esta iniciativa «é uma importante contribuição para a verdade histórica e é também uma justa homenagem à luta dos dezassete trabalhadores, com a devida vénia às suas famílias que viveram este sofrido processo. Esta é também uma homenagem a todas as trabalhadoras e trabalhadores do setor têxtil do Vale do Ave e às suas organizações sindicais e comissões de trabalhadores».

Esta iniciativa é pública e aberta a todos os famalicenses e não só.