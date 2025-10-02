Concelho, Cultura, Teatro

Famalicão: Peça estreada na Casa das Artes pode ser vista no Teatro Narciso Ferreira

No próximo sábado, às 18 horas. a Companhia de Música Teatral exibe a peça Cartografia Sonora Imaginária (CSI) no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave.

CSI, que passou na Casa das Artes de Famalicão no dia 27 de setembro, é um espetáculo que percorre memória, histórias e viagens antigas, mas também múltiplos caminhos ao encontro de pessoas e lugares desconhecidos, transportando o espetador para um “mundo” onde a música e a imagem se fundem num discurso de memórias, reminiscências, especulações e provocações.

Entrada: 4 euros. Estudantes, Cartão Quadrilátero Cultural e Seniores (a partir de 65 anos): 2 Euros

 

Deixe um comentário

Famalicão: APPACDM vence Campeonato de Boccia do Eixo Atlântico

O CACI – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão de Famalicão, da APPACDM de Braga venceu o Campeonato de Boccia do Eixo Atlântico, que decorreu no Pavilhão de Vale S. Cosme (antiga Didáxis), no passado sábado.

A competição ibérica contou com a participação de trinta equipas, cerca de duzentos participantes, oriundos da zona norte de Portugal e também da Galiza. A vitória da equipa do CACI de Famalicão resulta de todo o esforço e dedicação por parte de utentes e profissionais que os acompanham na modalidade.

O Boccia tem vindo a ganhar cada vez mais destaque no seio da APPACDM, promovendo não só o desenvolvimento motor e cognitivo, mas também a socialização e a participação ativa das pessoas com deficiência.

 

A Escola Conde de Arnoso também marcou presença na competição, pelo terceiro ano consecutivo, com uma equipa composta por três atletas, que conseguiu o apuramento para a final, tendo conquistado o 2º lugar.

Famalicão: FAC abre nacional da 2.ª divisão fora de portas

Ao final da tarde do próximo sábado, o FAC começa a luta pelos lugares cimeiros do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins. O conjunto famalicense, treinado por Miguel Viterbo, visita o Infante de Sagres.

O Famalicense, um crónico candidato à subida de divisão, venceu, em setembro passado, o Torneio Internacional de Famalicão. Para a nova época, o FAC apresenta várias caras novas, sendo que mantém o capitão Juán Lopez.

A estreia em casa na edição 2025/2026 do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins está marcada para o dia 11 de outubro, na receção à equipa B da UD Oliveirense.

Famalicão: CHEGA defende estacionamento gratuito no centro da cidade

O CHEGA, para acabar com «o estado caótico da mobilidade e do estacionamento no concelho», propõe a criação de parques de estacionamento em altura, como a ampliação do estacionamento em frente à estação de comboios; a construção de parques subterrâneos em áreas viáveis e com custos sustentáveis; e o reforço da fiscalização rodoviária no centro, para garantir o cumprimento dos limites de velocidade, combater o estacionamento irregular e impedir a ocupação abusiva dos passeios.

Em nota de imprensa, também se opõe «frontalmente à cobrança de estacionamento no centro da cidade», considerando que o pagamento «afasta pessoas do comércio local, congestiona a periferia e esconde a incapacidade do executivo municipal em resolver o problema da mobilidade urbana».

Famalicão: PAN apresenta propostas para a inclusão das pessoas idosas

No Dia Internacional do Idoso, celebrado esta quarta-feira, o PAN Famalicão lembra que a comunidade não deve ser vista como gavetas independentes.

Entre as propostas, o partido propõe a criação da figura do «assistente municipal para a pessoa idosa», com equipas de proximidade à população mais vulnerável; criar equipas multidisciplinares de apoio psicológico, cuidados de saúde; a abertura de um projeto intitulado “Memória Ativa: Idosos que inspiram jovens”, com vista à promoção de ciclos de conferências que permitam a partilha de histórias e experiências e o lançamento de um Programa Intergeracional de Formação.

Face ao crescente número de idosos entre a população, o PAN defende «políticas integradas que permitam respostas adequadas aos desafios locais e, por isso, propomos a criação do Conselho Municipal Intergeracional que nasce precisamente da necessidade de interligar gerações».

Segundo a candidata, «o idadismo, que é o preconceito contra pessoas mais velhas, ainda é um problema presente na nossa sociedade. Muitos idosos são vistos como ultrapassados ou incapazes, quando na verdade possuem uma vasta experiência e conhecimento que podem e devem ser respeitados. Com o devido apoio e reconhecimento, a população idosa pode continuar a contribuir ativamente em diversos setores, enriquecendo a vida comunitária e transmitindo conhecimento para as próximas gerações», sublinha Sandra Pimenta.

Famalicão: CDU quer «resgatar e rejuvenescer Joane»

Carlos Torrinha, operário têxtil de 29 anos, diz que a CDU apresenta «sangue novo, energia e vontade de trabalhar, sempre acompanhados pela experiência de quem já deu muito à freguesia».

O candidato, natural de Ruivos, diz que Joane continua a ver o seu «potencial desperdiçado», isto porque «nos últimos anos, a freguesia tem sido marcada por sinais claros de abandono: ruas sujas e malcuidadas; espaços públicos degradados, construções desordenadas junto ao Rio Pele e problemas graves de segurança em zonas como a Tapada, abaixo da Rua do Romão, onde deslizamentos de terra têm causado prejuízos e receio na população. Para a CDU, esta situação demonstra a falta de intervenção e planeamento do atual executivo e exige respostas urgentes.

No seu programa eleitoral, com o lema “Resgatar e Rejuvenescer Joane”, a candidatura da CDU propõe erradicar o uso de herbicidas, reforçar a limpeza das ruas e avançar com a requalificação do Rio Pele, através da criação de um passadiço «moderno», margens reorganizadas, áreas de lazer, zonas de descanso e medidas de proteção do ecossistema, incluindo ações de prevenção contra inundações. «Ao mesmo tempo, será feita uma fiscalização rigorosa de construções abusivas no leito do rio, garantindo o respeito pelo espaço público e pela segurança da comunidade», aponta.

A pensar mais na juventude, quer investir num «verdadeiro complexo desportivo», através da compra ou da requalificação do terreno da atual pista de atletismo, «dotando-o de condições modernas para a prática de diversas modalidades».

No campo da cultura e património, a CDU recorda a luta popular pela Carvalheira, «abatida sem explicação convincente», para falar da necessidade de valorizar símbolos que transmitem história e pertença às novas gerações. A candidatura assume, ainda, o compromisso de trabalhar em conjunto com as associações culturais.

Ao nível da governação, propõe a criação de uma Assembleia Participativa, a realizar periodicamente, onde os eleitos terão de ouvir os testemunhos, preocupações e sugestões da população.

Em tom crítico, o candidato diz que «Joane não precisa de políticos que mudam de cor para conquistar cargos ou visibilidade. Joane precisa de resultados, de ação e de futuro. É tempo de elevar a nossa vila ao estatuto que merece».

Famalicão: Já há data para a S. Silvestre de Castelões

Na tarde do dia 29 de novembro corre-se mais uma edição da São Silvestre de Castelões. A jornada de atletismo começa com a prova para os mais novos, seguindo-se a prova principal com a distância de 9km e, depois a caminhada, de 5km.

Recorde-se que esta prova regressou em 2024, após um par de anos sem se realizar. Esta jornada de atletismo, pioneira ao colocar o foco nas corridas dos escalões de formação, apareceu renovada e com o entusiasmo para recuperar o tempo perdido.