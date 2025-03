Famalicão: Pedome, Landim e Outeirense mantêm luta renhida na 1.ª divisão

Cumpridas 12 jornadas na principal divisão da AFSA, a Liga Status Privilege, a AD Pedome lidera a classificação, com 30 pontos, seguida do Landim, com menos dois pontos, e da Outeirense, com menos três.

Este sábado, às 16 horas, o líder recebe o Covense, enquanto que o Landim, também a jogar em casa, defronta a Acura, às 18h30. A Outeirense, também na condição de visitada, joga com o Castelões. Outras partidas: Adespo-S. Martinho (16h), Aderm-Riba d´Ave (16h) e Esmeriz-Mal (16 horas).

Na 2.ª divisão dos concelhios de futsal, o Cabeçudense e a Cajada ocupam as duas primeiras posições, ambos com 43 pontos. O Lousado, no terceiro lugar, soma 36 pontos. Próxima jornada (sábado): Novais-Grac e Louredo-Sezures (16h); Adere-Arpo, Cabeçudense-Lousado, Flor do Monte-Jasp, Barrimau-Gavião e Miradouro-Cajada (todos às 18h30).

Na noite desta sexta-feira, os veteranos também jogam mais uma jornada: Pedome_grac (20h30), Oliveirense-Barrimau, Covense-Acura, S. Mateus-Outeirense; Cajada-Louredo (todos às 21h); Lameiras-Esmeriz (21h30).

Na classificação, a Cajada está isolada com 45 pontos, seguida do GRAC, com 40, e da AD Pedome, com 36 pontos.

Foto arquivo