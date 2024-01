Famalicão: Pedome regressa aos triunfos na 1.ª divisão da AFSA

Gustavo Sá, jogador do FC Famalicão, está na lista do selecionador nacional, Roberto Martínez, e poderá ser chamado para o próximo estágio. As boas exibições do jovem formado no FC Famalicão e jogador da equipa sénior têm suscitado a admiração de vários clubes da Primeira Liga e até o selecionador nacional está atento às qualidades e performance do atleta.

O médio ofensivo, que tem sido chamado para a Seleção Nacional de Sub-19, e esteve inclusive em Malta, no Campeonato Europeu, poderá vir a integrar a principal equipa nacional já em março.

Em declarações ao Canal 11, Roberto Martínez afirmou ser importante analisar outros jogadores e mencionou três, onde se inclui Gustavo Sá. «Em todos os jogos, há detalhes que mostram o talento. Depois, é preciso consistência. Gostei muito de ver o Gustavo Sá, que tem papel importante. Gosto de ver isso. João Marques, do Estoril, e Rodrigo Gomes são, sem dúvida, jogadores que têm talento para jogar na Seleção, mas o caminho é difícil», advertiu, acrescentando que «é bom ver os jogadores com exigência máxima numa idade jovem.»

O olhar do selecionador nacional para este jogador “made in Famalicão” é mais uma prova do trabalho que está a ser desenvolvido no clube que teve, como mais recente momento, o apuramento dos sub-19 para a fase de campeão nacional. Deste modo, e muito embora a primeira fase não tenha terminado, a equipa de Vítor Barros vai defender o título conquistado na época passada. O primeiro da sua história. A estes feitos dos juniores – o título da época passada e a garantia de poder lutar pelo bicampeonato – acresce o desempenho dos sub-23, novamente na fase de campeão.

Dois “instantes” do trabalho que se faz na formação do FC Famalicão e que deixa o treinador da equipa principal, João Pedro Sousa, orgulhoso. Aliás, o técnico avisa os mais distraídos que «é importante que as pessoas estejam mais atentas ao trabalho que é desenvolvido na formação. Não é só nos sub-19». Uma posição que não baliza unicamente no título nacional. «Há um trabalho de base que vem de baixo, que alimenta os sub-19, os sub-23 e a equipa principal». É um trabalho do clube que já promoveu jogadores como Gustavo Sá, Pablo (agora emprestado ao Paços de Ferreira), Afonso Rodrigues ou Martim Almeida, que deram o salto para a equipa principal. Não esquecer, por exemplo, outro caso de sucesso: Luiz Júnior chegou do Brasil para prosseguir a sua formação nos sub-19, rapidamente subiu aos sub-23 e mais rápido ainda ao plantel principal, onde se afirmou como titular indiscutível e alvo da cobiça de clubes de maior nomeada, encantados com as boas exibições e a particular apetência para a defesa de grandes penalidades.

Em pouco mais de cinco anos de SAD, o salto qualitativo da formação foi enorme e o jogador “made in Famalicão”, como Miguel Ribeiro reafirmou várias vezes, também se prova por várias chamadas às respetivas seleções. Ou, ainda, pelos sub-17 que estão na luta pelo apuramento para a segunda fase do campeonato nacional.