Famalicão: Pedome vai receber o balcão móvel do BUPi

A quatro jornadas do final da primeira fase do nacional de futsal da terceira divisão, série A, o SC Cabeçudense/FC Famalicão continua líder, com 44 pontos, mas o empate, com o Abeira Douro, 4-4, permitiu a aproximação do Rio Ave, segundo, com 37 pontos.

Tratou-se do quinto empate dos famalicenses em 18 partidas, mantendo-se, no entanto invencíveis. No jogo deste sábado, Ruben, Tiago, Paulinho e Ruizinho foram os autores dos golos. Estes dois últimos atletas são o terceiro e segundo melhores marcadores da prova. Ruizinho (foto) soma 20 e Paulinho 16. Igor Cordeiro, do Mogadouro, lidera a lista com 21 golos.

O S. Mateus continua na luta pela manutenção, ocupando o oitavo lugar, com 20 pontos, depois da derrota caseira, 6-4, com o S. Martinho de Mouros. Guedes e Teixeira bisaram na partida.

Na próxima jornada o S. Mateus joga em casa do Sangemil, que também soma 20 pontos. O Famalicão recebe o Saavedra Guedes, sétimo classificado com 21 pontos.