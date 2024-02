Famalicão: Pedome vence Outeirense e recupera primeiro lugar

A AD Pedome recuperou o primeiro lugar da 1.ª divisão da AFSA, após vencer, 4-3, a Outeirense, adversário direto na luta pelo título da principal divisão dos Campeonatos Concelhios de futsal

Diante do líder da classificação – a Outeirense – o Pedome bateu o pé ao campeão em título, conquistando os 3 pontos que estavam em jogo na 11.ª jornada. Foi uma partida muito disputada, com alternância no marcador e vista por uma moldura humana assinalável, onde se incluía o vereador do Desporto na Câmara Municipal de Famalicão, Pedro Oliveira. Com o triunfo a equipa do Pedome ultrapassou a Outeirense na tabela classificativa, com dois pontos de vantagem.

Se houve troca nos dois primeiros lugares, no 3.º e 4.º mantiveram-se a Adespo e a Acura. Contudo, com o empate da Adespo diante do Covense (0-0) e a vitória da Acura sobre o Grac (3-2), a formação de Avidos alcançou a Adespo na classificação, ambas com 19 pontos.

A derrota em Avidos fez com que o Grac descesse ao 7.º lugar (14 pontos); já o Covense subiu ao 8.º lugar, com 12 pontos.

O Mal, que passou a jogar no terreno do Landim, não foi feliz e empatou com o último, o Barrimau (1-1). Somou só um ponto, mas conseguiu subir um lugar na tabela (6.º classificado, com 15 pontos). O Barrimau mantém a lanterna vermelha, agora com 5 pontos.

O Castelões, que venceu o S. Martinho por 3-2, colou-se ao Mal. É 7.º classificado com os mesmos pontos; já o S. Martinho desceu uma posição (9.º com 12 pontos). Está acima da linha de água, mas viu a Aderm aproximar-se. A equipa de Mogege foi a Landim vencer por 1-2, ficou a um ponto do S. Martinho e aumentou a margem para o Landim (penúltimo com 7 pontos).

Jornada 12 (dia 10/12): Pedome-Aderm, Castelões-Outeirense, Mal-S. Martinho, Barrimau-Adespo, Acura-Covense, Landim-Grac.

2.ª divisão

Na divisão secundária, o Esmeriz continua na liderança, mas registaram-se alterações nos perseguidores diretos. A vitória sobre a Adere (2-4) permitiu ao Esmeriz consolidar o primeiro lugar da 2.ª divisão, com 16 pontos, enquanto a equipa de Seide desceu um lugar (6.º com 7 pontos).

Com menos 4 pontos que o líder, o Riba d´Ave HC é o segundo (12 pontos), venceu o Lousado por 3-1 e afastou o adversário do pódio (4.º com 10 pontos).

A Jasp foi surpreendida na Carreira, diante da Flor do Monte (5-1), mas manteve-se nos lugares de promoção. É terceira classificada com 10 pontos, enquanto a Flor do Monte deixou o último lugar (3 pontos).

O Louredo, que estreou recinto novo, regressou às vitórias (4-1) diante do Miradouro e subiu um lugar na classificação (5.º com 9 pontos), enquanto o Miradouro regressou ao último lugar, com os mesmos pontos do penúltimo.

O jogo Arpo-Novais foi adiado para data a designar, já o Gavião folgou nesta jornada (é 9.º com 4 pontos).

Jornada 7 (10/02): Novais-Flor Monte, Esmeriz-Louredo, Miradouro-Riba d´Ave HC, Gavião-Arpo, Jasp-Adere. Folga Lousado.

Veteranos

A goleada expressiva do líder Cajada sobre o 1.º Maio foi a nota dominante da jornada. O Cajada festejou por 11 vezes não permitindo que o adversário fizesse qualquer golo. Ainda só com vitórias, soma e segue com 33 pontos. O 1.º de Maio é último com 4 pontos.

O segundo classificado, Oliveirense, venceu o Bairrense, por 1-7 e mantém-se na segunda posição, com 28 pontos. O Bairrense é 11.º com 6 pontos.

O Pedome folgou nesta jornada e caiu para o 4.º lugar, sendo ultrapassado pelo Grac (embora com os mesmos 11 pontos), que venceu na deslocação a S. Mateus (2-3). A equipa de Oliveira S. Mateus é 6.º classificado (com 18 pontos).

Ainda que com os mesmos pontos, a Outeirense venceu o Covense por 6 golos sem resposta e passou a ocupar o 5.º posto. Já o Covense está em 9.º com 11 pontos e foi apanhado pelo Esmeriz (10.º com 11 pontos) após a vitória sobre as Lameiras por 2-1. As Lameiras são 8.º classificado com 12 pontos.

Por fim, a Acura venceu o Barrimau, por 5-4, e subiu ao 7.º lugar, com 14 pontos. O Barrimau é penúltimo com 4 pontos.

Jornada 13 (09/02): Pedome-Bairrense, Grac-Cajada, 1.º Maio-Esmeriz, Oliveirense-Acura, Barrimau-S. Mateus, Lameiras-Covense. Folga Oliveirense.