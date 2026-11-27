A festa do Grupo Musical da vila de Joane é no sábado, dia 28, pelas 21H30, no auditório da Casa de Delães.

Com o título “EmCantos”, o Pedra D’Água preparou um espetáculo que vai passar em revista os seus temas mais conhecidos da música popular e tradicional do nosso país, pelo que deixa o convite a todas as pessoas que gostem dos “Pedra`Água” para estarem presentes.

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O início da atividade remonta ao dia 12 de abril de 1986, data em que o grupo faz a sua primeira apresentação pública e de então para cá nunca mais parou de celebrar a música de tradição oral portuguesa nos seus espetáculos. Em abril de 1989 confirma-se a associação através da escritura notarial.

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Este ano celebra quarenta anos de cantigas, de caminhos, de festas e romarias, de laços com as comunidades de freguesia de todo o Portugal.

Mas o Pedra ‘Agua não é apenas um grupo musical, é uma associação cultural, que tem por objetivo «a promoção e divulgação da música e da cultura tradicional portuguesa», inclusivo o trabalho artístico e cultural de grupos/projetos musicais anónimos.

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