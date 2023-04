Famalicão: “Pedras com História” com lotação esgotada

Na manhã deste domingo, decorreu a quarta edição das visitas guiadas ao Castelo de Vermoim, “Pedras com História”, uma iniciativa da Junta de Freguesia de Vermoim que conta com vários parceiros e que constitui um importante meio de difusão da história e do património da freguesia.

Com lotação esgotada, foi num ambiente de festa e confraternização que todos os participantes assistiram a mais um relato do passado de uma terra com muita história.