Famalicão: “Pedras com História”, uma visita guiada que eleva a cultura de Vermoim

A Junta de Freguesia de Vermoim organiza no dia 3 de abril, às 9h30, uma visita guiada ao Castelo de Vermoim, denominada “Pedras com História”.

As Visitas Guiadas ao Castelo de Vermoim têm como principal função dar a conhecer, a toda a população local e do concelho, a história do Castelo de Vermoim e sua área envolvente. Segundo a organização, mais do que as habituais caminhadas, estas visitas envolvem representação, que explica a história, o património e as lendas associadas ao lugar.

Em conferência de imprensa, que teve lugar no sábado, dia 26, foi divulgado que estas visitas visam quatros pontos fundamentais, começando pela Calçada Romana, o Castelo de Vermoim, o Penedo da Moura e terminam num tanque centenário sobejamente conhecido em Vermoim e nas freguesias vizinhas. «As visitas guiadas estão inseridas na promoção da marca “Castelo de Vermoim” que pretendemos criar e registar», referiu o presidente da Junta, Bruno Cunha.

Esta caminhada tem quatro momentos especiais, que identificam a própria história de Vermoim: a Calçada Romana, onde tudo começa e acaba. Através de um ator, devidamente trajado (época medieval), inicia-se então o percurso, explicando aos presentes toda a história daquela calçada, bem como a sua identificação.

Outro elemento importante é o Castelo de Vermoim, ou o que resta dele. No local estará presente uma imagem daquele que seria à época (com as devidas cautelas históricas) esse castelo. Serão explicados todos os pontos importantes deste local e do seu significado.

O Penedo da Moura será explicado através de uma personagem da idade média (Bobo da Corte), que fará alusão à “Lenda da Moura”. Como fazem alusão autores como Camilo Castelo Branco, muitas são as histórias de pessoas que tentaram encontrar o tal “tesouro” guardado. Momento divertido que, com certeza, provocará várias gargalhadas no público presente.

Há ainda o Tanque da “Maria Gorda”. Mesmo antes do regresso à “Calçada Romana”, de modo a finalizar a visita guiada. Um tanque feito em pedra com mais de uma centena de anos. Atualmente sem atividade e visitas, muitos foram aqueles que, ao longo dos anos, o utilizaram. Seis atores representam entre si, misturando o passado e o presente do tanque e suas memórias.

A ideia, o texto e a encenação dos momentos teatrais que acompanham a caminhada pertencem a Sérgio Ferreira; o elenco conta com Sérgio Ferreira como cicerone; Rui Pimenta (bobo da corte); Eduardo Almeida (Albino); Bárbara Araújo (Joana), Hélder Lobo (José), Beatriz Osório (Ana).

Músicos: Manuel Santos (concertina), Hilário Santos (viola), Alexandre Azevedo (cavaquinhos); José Azevedo (cantante). Figurinos: Malhas Alice, Escola Profissional Cior.

Estas visitam são organizadas pela Junta de Freguesia de Vermoim, com apoio da Câmara Municipal, da CIOR, da AMVE e da ACV.