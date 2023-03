Famalicão: Pedro Almeida abre campeonato com um quinto lugar

Pedro Almeida e Mário Castro terminaram, este domingo, o Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto na quinta posição entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

Na prova De abertura do CPR, também pontuável para o European Rally Championship, o piloto famalicense diz que os objetivos «foram cumpridos».

Pedro Almeida começou com um terceiro lugar na Super-Especial de abertura, mas no sábado as condições climatéricas tornaram os pisos mais difíceis para condução, «obrigando-nos a muita prudência para levar o carro até final, o que fizemos, com um quarto lugar entre os pilotos do CPR», posição que não conseguiu segurar no último dia, «apesar de termos dado o nosso melhor».

Ficam os pontos para o campeonato, «a recuperação de alguma confiança que precisamos na terra e a certeza de que vamos querer fazer ainda melhor já na próxima prova», acredita Pedro Almeida.

Ao volante do Skoda Fabia Rally2, preparado pela equipa espanhola Mapo Motorsport, o piloto somou os primeiros pontos no CPR, que dentro de duas semanas tem nova prova, com o Rali Casinos do Algarve, um regresso em versão de terra da prova algarvia ao calendário nacional.