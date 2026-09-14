Pedro Almeida, acompanhado por António Costa, terminou na sexta-posição no Rali da Água – Transibérico – Eurocidade Chaves/Verín, que se disputou este fim de semana, a contar para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

O piloto famalicense lutava para chegar mais perto de Rúben Rodrigues, que venceu e continua mais distante, mas um azar na super-especial noturna ditou o objetivo de chegar aos lugares do pódio.

Pedro Almeida sofreu um despiste com o seu GR Yaris Rally 2 e ficou imobilizado numa rotunda. Foi obrigado a pedir assistência para a remoção do carro, o que ditou uma perda de tempo superior a dois minutos.

«Não foi o resultado que esperávamos e, naturalmente, estamos insatisfeitos», referiu no final. Confessa que «fica o amargo de não termos conseguido lutar pela vitória, quando provámos ao longo da prova que tínhamos andamento para isso».

Quando faltam três provas para o final do Campeonato de Portugal de Ralis, Pedro Almeida é segundo classificado, com 92 pontos, atrás de Rúben Rodrigues, que lidera com 125 pontos. No terceiro lugar está Ricardo Teodósio, com 75.

O atleta da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal (TGR Caetano Portugal) até começou com sinais positivos, uma vez que chegou ao último troço do dia no terceiro lugar. No sábado, continuou a ser dos mais rápidos e somou dois pontos na Power Stage.

Famalicense lidera lista de navegadores

Rui Raimundo, navegador de Rúben Rodrigues, lidera a lista de navegadores do Campeonato de Portugal de Ralis. Recorde-se que Rúben Rodrigues e Rui Raimundo estão no topo com 125 pontos, enquanto Pedro Almeida e António Costa, estão na segunda posição, com 92 pontos.