Famalicão: Pedro Almeida confiante para o Terras d´Aboboreira

Pedro Almeida/António Costa vai com ambição para o desafio Terras D´Aboboreira, a estrear um GR Yaris Rally2. O piloto está confiante: «vamos encarar esta primeira prova com muita motivação». Assume competitividade e, por isso, os olhos estão focados nos lugares da frente, o que «seria um bom indicador para o resto da época», afirma.

Claro que estrear um carro novo traz sempre um período de adaptação, mas acredita no trabalho feito até aqui. O piloto famalicense adianta que o «principal objetivo passa por evoluir ao longo do rali, perceber bem o comportamento do carro em contexto de competição e terminar com um bom resultado».

Está consciente que «o campeonato é muito exigente e há pilotos muito fortes» e que o próprio rali é «diferente e mais exigente», com longas especiais, que obrigam a uma permanente «concentração e exigência», refere.

O Rali Terras D’Aboboreira decorre este fim de semana, organizado pelo Clube Automóvel de Amarante, é o primeiro grande teste do ano. Com 390,18 km de percurso total e 125,29 km cronometrados, distribuídos por oito troços de terra nos concelhos de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, conta para o FIA European Rally Trophy (ERT) e para o CPR.

Foto arquivo