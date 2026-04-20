Famalicão: Pedro Almeida conquista pódio no Terras D’Aboboreira

Na estreia pela Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, o piloto famalicense, acompanhado de António Costa, conseguiu o terceiro lugar no Rali Terras D´Aboboreira.

Nesta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), Pedro Almeira, ao volante do GR Yaris Ralyy 2, teve um desempenho em crescendo. O primeiro dia não foi bom, «mas à medida que fomos somando quilómetros, ganhámos confiança e estivemos a um bom nível, tendo em conta a estreia com o carro». No sábado foi o mais rápido entre os portugueses na PEC6 e conquistou a vitória absoluta na PEC7 (Baião). O desfecho foi um excelente terceiro lugar no CPR e quarto da geral, a 2,1 segundos da vice-liderança do campeonato nacional. «Atacámos neste segundo dia, vencemos um dos troços, subimos lugares na classificação e, acima de tudo, fomos sempre muito competitivos. O carro é excelente e temos margem para evoluir».

Pedro Almeida enalteceu o «excelente» comportamento do GR Yaris Rally2 e agradece «a toda a equipa pela preparação que fez, para nos deixar o Toyota sempre nas melhores condições. Estivemos na luta até ao fim pelo segundo lugar e foi pena, na última classificativa, não termos subido mais um lugar no pódio».