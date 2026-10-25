A edição 2026 do Campeonato de Portugal de Ralis será decidida na última prova, em novembro, no Rali Vidreiro. Há três candidatos ao título, sendo que o famalicense Pedro Almeida, agora com 139 pontos, após o segundo lugar no Rally 6 Cities North of Portugal, é o melhor colocado para conseguir o título. A vantagem sobre o segundo, Rúben Rodrigues, é curta (se considerar a pior pontução a deitar fora), de apenas dois pontos.

O abandono de Rúben Rodrigues na prova que terminou na tarde deste domingo, e o segundo lugar de Pedro Almeida deram novas contas ao campeonato. Por outro lado, Armindo Araújo venceu e continua na discussão pelo título, embora num cenário muito difícil.

Depois de “deitar” fora o pior resultado, Pedro Almeida fica com uma vantagem de apenas dois pontos para Rúben Rodrigues.

Na prova organizada pela Demoporto, o piloto da Toyota GAZOO Racing Caetano Portugal, navegado por António Costa, terminou o Rally 6 Cities na segunda posição e somou 20 pontos. O famalicense passou dos 119 para os 139 pontos, enquanto Rúben Rodrigues mantém os 125 pontos.

Ora, o regulamento do CPR determina que apenas são considerados os sete melhores resultados das oito provas pontuáveis.

Assim sendo, Rúben Rodrigues poderá deitar fora um dos dois últimos resultados (dois abandonos a zero), mantendo a pontuação já conquistada e pode acrescentar todos os pontos que conseguir no Ralli Vidreiro. Já o cenário de Pedro Almeida é diferente. O famalicense tem 139 pontos, mas se no Vidreiro o resultado for superior aos 12 pontos somados no Rali da Água, terá de descartar essa pontuação. Considerando este cenário, a base de referência são 127 pontos, contra os 125 de Rúben Rodrigues. No Rali Vidreiro estão em disputa 28 pontos, incluindo os três da Power Stage. Mas, e de forma muito simples… a Pedro Almeida basta ficar à frente de Rúben Rodrigues no último rali da época para se sagrar campeão nacional de ralis.