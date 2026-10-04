Pedro Almeida venceu, este fim de semana, o Rali do Algarve e colou-se ao líder do Campeonato de Portugal de Ralis, quando faltam duas provas para o final da competição. Em declarações à comunicação social, o piloto famalicense, que liderou grande parte da prova, considerou que «foi um rali muito disputado e intenso. O nosso objetivo era vencer para continuar na luta pelo campeonato e estou muito satisfeito por termos cumprido o nosso plano».

Pedro Almeida refere que atacou desde o início «e, apesar do furo na primeira especial da tarde de sábado, que nos fez perder algum tempo, conseguimos recuperar e chegar à vitória na última classificativa». Cumprido o objetivo – a vitória -, deixa palavras de agradecimento a toda a equipa, «que nos deu um carro em excelentes condições. A Toyota Caetano Portugal sai do Algarve com o primeiro e o segundo lugares, o que nos deixa, naturalmente, com um sentimento de missão cumprida».

Almeida/António Costa foram os grandes vencedores de uma prova que teve um final emocionante. Rafael Rego e Nuno Mota Ribeiro “roubaram” a liderança a uma especial do fim, mas acabariam por perder essa posição na derradeira especial, novamente para Pedro Almeida ao volante do Toyota GR Yaris Rally2.

Numa fase decisiva da temporada, o famalicense aproveitou o abandono de Rúben Rodrigues, na segunda especial deste sábado, quando era segundo. Contas feitas ao CPR, após a prova algarvia, Rúben mantém a liderança com 125 pontos, mas Pedro Almeida consolidou o segundo lugar, com 119 pontos, promovendo uma aproximação muito considerável ao primeiro lugar. Faltam duas provas para o final do campeonato e as decisões continuam a passar pela equipa liderada por Pedro Almeida.

Num rali com várias incidências, Pedro Almeida venceu dois troços, Armindo Araújo (1); Rúben Rodrigues (1); Rafael Rego (2); José Pedro Fontes (1); Guilherme Meireles (1). O famalicense liderou o rali da PEC 1 à 6, perdeu na seguinte para Rego e na última volta a vencer e recuperar o primeiro lugar.