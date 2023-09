Famalicão: Pedro Almeida foi 5º no CPR e 6º da geral no Rali da Água/Transibérico

Pedro Almeida e Mário Castro terminaram o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin no sexto lugar da geral, quinto entre os pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis. Uma prestação que coloca a equipa «relativamente satisfeita», tendo em conta as condições do rali, mas com «o sentimento de missão cumprida neste regresso à competição», disse Pedro Almeida.

A prova decorreu no passado fim de semana em condições climatéricas difíceis. «Começamos uma ou outra classificativa sem chuva; a meio apanhamos chuva e zonas de muita água e o rali, por isso, tornou-se também uma lotaria. Chegar ao final sem qualquer problema é motivo para estarmos satisfeitos com o que fizemos».

O piloto, que em Chaves fez a primeira prova em asfalto esta época, considerou que, mesmo assim, as sensações foram boas. «O ritmo está muito elevado, pelas muitas lutas entre os pilotos na frente da classificação, e nós tentamos estar próximos, no nosso ritmo, mas procurando ser competitivos. Acabamos por sair satisfeitos com este quinto lugar».

Falta uma prova para terminar o campeonato – o Rali Vidreiro – onde Pedro Almeida e Mário Castro vão estar «com o objetivo de fazer o melhor e terminar bem esta temporada de 2023».