Famalicão: Pedro Almeida foi sétimo no Rali Vidreiro

Tiago Reis, ao volante de uma Toyota Hilux, teve que abandonar a Baja Norte de Portugal devido a um ligeiro toque que partiu o braço da suspensão.

Aconteceu ao km 20 da Baja Norte de Portugal, em Murça e Valpaços, ainda no primeiro Setor Seletivo (SS). «Estávamos a andar em bom ritmo, com confiança e a dar o nosso melhor, num traçado a que nos adaptamos bem, mas um toque danificou e partiu o braço de suspensão e acabamos a sair de estrada, deitando por terra todas as nossas expectativas que trazíamos para a prova» contou Tiago Reis.

Venceu João Ferreira que conquistou o título nacional, sucedendo ao piloto famalicense «Dou os parabéns ao João; travamos uma boa luta ao longo do campeonato; é verdade que este ano a sorte não esteve do nosso lado, mas o João esteve bem e dar-lhe os parabéns pelo título», acrescenta Tiago Reis.

O Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno tem ainda mais uma prova, em Portalegre, e Tiago Reis já pensa nesse último momento da temporada. «Como em todas as outras provas, vamos com muita ambição para Portalegre, em busca de fechar a época com um bom resultado» rematou o piloto.