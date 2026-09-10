Pedro Almeida vai participar no Rali da Água Transibérico, sexta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, que se realiza esta sexta-feira e sábado, em Chaves/Verín, prova do calendário nacional que atravessa para a Galiza.

O piloto famalicense é, atualmente, segundo classificado, com 80 pontos, atrás de Rúben Rodrigues, que tem 100 pontos. Ainda estão em disputa 84 pontos, pelos que a luta pelo título se mantém acesa, agora que começa a segunda e decisiva fase do campeonato.

Com a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal (TGR Caetano Portugal), chega a este Rali da Água com uma vitória e três pódios, em quatro provas disputadas.

Pedro Almeida, acompanhado de António Costa, revela que a primeira fase foi de adaptação ao carro, possibilidade de somar pontos e lutar pelos primeiros lugares, «agora temos de manter a ambição e continuar a lutar pelos lugares da frente e pelas vitórias». São estes os objetivos para o Rali da Água.

Como o CPR tem sido disputado, com os pilotos separados por pequenas diferenças, o famalicense está consciente de que «temos de fazer um rali com concentração máxima, evitar erros e, naturalmente, ser rápidos para alcançarmos os nossos objetivos».

Assim, o Rali da Água – Transibérico – Eurocidade Chaves/Verín 2026, organizado pelo Clube Aventura do Minho (CAMI Motorsport), é o novo desafio para a TGR Caetano Portugal.

O centro operacional está instalado na Escola Profissional de Chaves, com o parque de assistência no Centro Coordenador de Transportes de Chaves. Com um percurso total de 323,62 km, dos quais 124,84 km cronometrados, repartidos por dez classificativas, a prova é disputada integralmente em piso de asfalto.