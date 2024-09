Famalicão: Pedro Almeida no Rali da Água

O salão têxtil Modtissimo abre portas esta quinta-feira, na Exponor, em Matosinhos. Durante o certame, que decorre até sexta-feira, os visitantes podem ver 150 coleções em exposição. O Secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, visita o salão têxtil na sexta-feira, tal como o vereador do pelouro da Economia e Empreendedorismo da Câmara Municipal de Famalicão, Augusto Lima.

«Queremos tornar o Modtissimo uma feira de referência na Europa para as marcas internacionais que procuram a produção sustentável», afirma Mário Jorge Machado, presidente da ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, entidade que tem sede em Famalicão e é a responsável pela organização da feira. A conjuntura é desafiante, «mas acreditamos no valor desta feira e no seu potencial; queremos que cresça e se torne numa referência europeia», acrescenta Ana Dinis, diretora geral da ATP.

Braz Costa, diretor geral do CITEVE, que também é parte ativa na dinamização do certame, mostra-se «perfeitamente convencido» que esta edição fará prova da resiliência do setor. «A realização do Modtissimo mostra que o setor tem capacidade para lidar com as adversidades e está cá para o futuro». Acrescenta que a feira «tem capacidade para ser a montra das várias componentes do têxtil português e contribuir para afirmar o made in Portugal no estrangeiro». O representante do centro tecnológico para a indústria têxtil acrescenta que «a sustentabilidade é uma parte muito importante» da feira, porque é um desafio «com o qual estamos a viver no momento», mas também será dada importância à entrada das empresas nos mercados de alta tecnicidade, nos mercados do luxo e à digitalização do setor.