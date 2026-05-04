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Famalicão: Pedro Almeida no Rali de Portugal para lutar pelos melhores lugares entre os pilotos do CPR

Pedro Almeida e António Costa, em GR Yaris Rally2, estão a ultimar a preparação para o Vodafone Rally de Portugal, focados na luta pelo melhor resultado no Campeonato de Portugal de Ralis. Depois do arranque encorajador no Rali Terras D’Aboboreira, onde a equipa da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal conquistou um lugar no pódio, a dupla apresenta-se a esta prova de exigência máxima com a ambição de confirmar a competitividade demonstrada no início da época. Recorde-se que o piloto de Famalicão foi o vencedor do CPR do Rally de Portugal em 2025.

Pedro Almeida traça como propósitos a alcançar «num dos palcos mais exigentes e icónicos do calendário do Mundial de Rali, andar entre os mais rápidos do CPR e ser consistentes numa prova ainda mais exigente, devido à dureza do percurso, às especiais técnicas e à exigência física e mental constante. É exatamente nesses desafios que queremos afirmar o nosso ritmo; lutar pelos melhores tempos e consolidar a evolução que temos vindo a construir. Gostava muito de repetir o triunfo do ano passado, mas vai ser difícil. Encaramos esta prova com ambição e com respeito. Queremos manter um andamento forte, gerir bem cada troço e, acima de tudo, chegar ao fim com um resultado que reflita o nosso trabalho».

Antes do arranque oficial da prova, Pedro Almeida terá pela frente o shakedown de Baltar, esta quarta-feira 6 de maio, com início às 15h01. O rali arranca na quinta-feira, 7 de maio, com a cerimónia de partida em Coimbra, às 14h00, seguindo-se nesse mesmo dia as PEC de Águeda / Sever, às 15h05, Sever / Albergaria, às 16h05, e a super-especial da Figueira da Foz, às 18h05.

Na sexta-feira, disputa-se a parte decisiva para as contas do campeonato nacional, com Mortágua 1 às 7h35, Arganil 1 às 8h55, Lousã 1 às 10h13, Arganil 2 às 12h25, Góis às 13h20, Lousã 2 às 14h03 e Mortágua 2 às 15h40. É após esta 10.ª PEC, Mortágua, que fica definida a classificação do CPR, sendo também esta a Power Stage para as contas nacionais.

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Famalicão: Música, comédia e café filosófico na CAA esta semana

A Casa do Artista Amador de Famalicão já tem a agenda definida para ao mês de maio, com destaque para três eventos. A 2ª edição do Festival Emersivo, a Final do Laurus Metal Battle 2026 e a 1ª edição do festival Artistas da Casa cujo objetivo é dar destaque aos artistas que já pisaram o palco da Casa do Artista Amador.

Para os primeiros dias do mês também não faltam atrações, desde logo esta quarta-feira, dia 6, há Café Filosófico, às 21h30, com entrada livre. O convidado é o professor Marcelino Abreu que vai abordar o tema “Direitos dos consumidores nos contratos surpresa e com cláusulas não negociáveis” partilhando a experiência como licenciado em Direito e Pós-Graduado em Direito do Consumo, Direito Penal Económico e Europeu, e em Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente.

Na sexta-feira, dia 8, há Stand Up Comedy, pelas 22h00. Pedro Miranda e convidados vão proporcionar momentos de humor com base em improviso e histórias que marcam o dia-a-dia.

No sábado, dia 9, há um concerto às 21h00, com três tributos ao que marca o presente e o passado do rock in roll com os Mr. Crowley (Tributo a Ozzy & Black Sabbath), os Hard Zeppelin (Tributo a Led Zeppelin) e os Burn in Purple (Tributo a Deep Purple).

Para mais informações e reservas contacte 969 489 422.

Famalicão: Didáxis promete três horas a pedalar pelo bem-estar

A Didáxis de Riba d’Ave realiza no dia 23 de maio, entre as 17h00 e as 20h00, a “I Ride da Vila – Wellness Edition”, uma maratona de cycling de incentivo à prática de atividade física e de estilos de vida saudáveis na comunidade.

O evento surge no âmbito de um projeto de turma dos alunos do Curso Profissional de Desporto, envolvendo as turmas 1TDA e 2TDB, e conta com a colaboração da Associação da Casa do Pessoal da Misericórdia de Riba d’Ave e do Inpacto.

Durante três horas consecutivas, os participantes serão desafiados a integrar uma sessão contínua marcada pela energia, motivação e espírito de superação, num ambiente pensado para promover o bem-estar físico e mental.

A organização convida a população a participar e a divulgar a iniciativa. As inscrições já podem ser efetuadas online, através da plataforma oficial do evento: https://lap2go.com/pt/event/ride-vila-welness-edition-2026/

Famalicão: Hugo Oliveira persegue recorde e lugar europeu nas últimas jornadas

O atual treinador do FC Famalicão tem, ainda, duas jornadas (a deslocação a Alverca e a receção ao Estrela da Amadora) para igualar a série de invencibilidade de 12 jogos, registada na época 1992/1993, por José Romão.

Nessa época, Romão conseguiu esse feito que começou a 4 de outubro de 1992, com sete empates e três vitórias, tendo a sequência de invencibilidade terminado no terreno do Farense, com uma derrota por 0-3, no dia 31 de janeiro de 1993. Apesar desta série de resultados, o FC Famalicão viria a terminar em 14.º lugar, com apenas mais dois pontos do que o 16.º classificado, o Tirsense, que acabou por descer de divisão.

Hugo Oliveira, 33 anos depois pode, então, fazer parte desta história. O último desaire aconteceu frente ao Sporting, por 0-1, no dia 15 de fevereiro, na 22.ª jornada. Desde então, a equipa soma cinco vitórias e cinco empates, incluindo jogos frente ao Benfica, em casa, e deslocações a Porto e Braga.

Para igualar a história, basta pontuar em casa do Estrela da Amadora e na receção ao Alverca. No entanto, o principal objetivo será segurar o 5.º lugar, atualmente com vantagem de 2 pontos para o Gil Vicente; vale lembrar que em igualdade pontual, o confronto direto cai para a formação de César Peixoto. Caso mantenha a posição atual, e o Sporting vença a Taça de Portugal frente ao Torreense, o 5.º classificado terá acesso às pré-eliminatórias da Conference League. E é precisamente neste contexto que o FC Famalicão quer finalizar a época.

Recorde-se que a melhor classificação do FC Famalicão na Liga Portugal aconteceu na época 2019/2020, quando, liderado por João Pedro Sousa, alcançou o 6.º lugar, com 54 pontos. Atualmente, o conjunto de Hugo Oliveira tem 52 pontos e está uma posição acima, quando faltam duas jornadas para o final da I Liga.

Tiago Torres

Famalicão: Site do Município foi atualizado e dispõe de novas funcionalidades

O site online do Município de Famalicão foi reformulado, dispõe de novas funcionalidades e vem facilitar a interação entre a população e o município.

Entre as novidades estão a implementação de um serviço inteligente que permite o acesso a meia centena de serviços de atendimento geral que agora se juntam aos serviços de atendimento técnico que a autarquia já disponibilizava. É possível aceder a formulários e documentação, submeter pedidos e requerimentos online, assim como acompanhar o estado dos processos em tempo real.

Com uma linguagem simples e acessível, a informação é organizada em “Consultar” para verificar o estado dos processos, “Pedir” para solicitar serviços específicos e “Pagar” para efetuar o pagamento de taxas.

Por entre as novas ferramentas, destaque também para um Assistente Virtual disponível para responder a dúvidas e orientar os utilizadores, tirando partido da inteligência artificial para dotar o site de uma pesquisa mais eficiente e de um chat com atendimento automático.

“Queremos um site cada vez mais voltado para o cidadão e que responda de forma eficaz às necessidades de quem procura o município através do seu portal. Objetivo que acredito que conseguiremos atingir com estas novas alterações, que em muito vão contribuir para uma gestão pública cada vez mais eficiente, acessível, transparente e próxima do cidadão”, afirma o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, no âmbito das alterações integradas na estratégia de modernização digital da autarquia.

Devido a estas alterações, o site do município está atualmente a ser atualizado e poderá registar alguns constrangimentos.

Famalicão: Abertas inscrições para a Universidade de Verão

Abriram, esta segunda-feira, em www.famalicao.pt/universidade-de-verao-2026, as inscrições para mais uma edição da Universidade de Verão promovida pela Câmara Municipal. A participação tem um valor de 30 euros e inclui seguro, refeições, atividades, kit do participante e transporte de autocarro para as instituições. Pode inscrever-se entre os dias 4 de maio e 5 de junho

A Universidade de Verão, que terá lugar entre os dias 6 e 10 de julho, visa proporcionar a alunos do concelho que frequentam o Ensino Secundário a oportunidade de refletirem sobre o futuro do seu percurso formativo, após concluírem o secundário, através do contacto com laboratórios, oficinas tecnológicas, centros de investigação, estudantes, professores e investigadores de diferentes instituições, como de investigação, ensino pós-secundário e superior do concelho: IPCA, CIOR, CENFIM, FORAVE, CITEVE, Universidade Lusíada e CESPU.

Com jogos, atividades lúdicas, workshops, ateliers e ações de teamwork, pretende-se que os estudantes participem em diferentes atividades, partilhem dinâmicas e experienciem o ritmo e o espírito da vida académica.

Famalicão: João Pinheiro nomeado para segundo jogo da semifinal da Liga dos Campeões

A UEFA anunciou, através de um comunicado no seu site, que o árbitro português irá dirigir a segunda mão das meias-finais entre o Bayern e o PSG, esta quarta-feira, às 20h00.

João Pinheiro, que reside em Famalicão, será auxiliado pelos árbitros assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, e pelo quarto árbitro norueguês Espen Eskås.

Terá, ainda, o apoio do VAR italiano Marco Di Bello e do AVAR Tiago Martins.

O árbitro minhoto foi elogiado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol por esta nomeação. «Foi com enorme orgulho que recebemos a notícia», afirmou, acrescentando que deseja «as maiores felicidades aos árbitros portugueses escolhidos para este jogo tão importante da Liga dos Campeões»

João Pinheiro e a restante equipa tinham sido nomeados para um jogo do passado fim de semana, entre o Portimonense e o Desportivo de Chaves, mas acabaram dispensados pelo Conselho de Arbitragem, que justificou a decisão com gestão física.

O árbitro já esteve presente nas três principais competições de clubes esta época. Mais recentemente, dirigiu o jogo entre o Nottingham Forest e o Aston Villa, relativo à primeira mão das meias-finais da Liga Europa.