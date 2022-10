Famalicão: Pedro Almeida no Rali Vidreiro para terminam campeonato «com um bom resultado»

Famalicão: Museu Bernardino Machado acolhe exposição bilingue com o Alto Patrocínio do Presidente da República

No dia 14 de outubro, pelas 18 horas, é inaugurada no Museu Bernardino Machado a exposição bilingue «Abraço vivamente a sua ideia. Bernardino Machado, José Leite de Vasconcelos e os Museus em Portugal».

A exposição, que mereceu o Alto Patrocínio do Presidente da República, vai ficar nas três salas do piso térreo do Palacete Barão da Trovisqueira, até dia 23 de abril de 2023.

Segundo os organizadores, esta exposição pretende trazer para primeiro plano a reflexão de Bernardino Machado e de José Leite de Vasconcelos em torno da criação de museus em Portugal, destacando-se a instituição do então Museu Etnográfico Português, a cuja fundação e desenvolvimento estão ambos ligados. Este trabalho dará realce às coleções documentais, etnográficas e arqueológicas do Museu de Arqueologia e do Museu Bernardino Machado, recorrendo, de igual forma, a outros bens culturais e documentação de instituições como a Presidência da República e a Universidade de Coimbra, e, ainda, de coleções privadas relacionadas com o tema.

«Abraço vivamente a sua ideia. Bernardino Machado, José Leite de Vasconcelos e os Museus em Portugal» resulta de uma candidatura ao projeto ProMuseus – Programa de Apoio Financeiro a Museus da Rede Portuguesa de Museus (Direção-Geral do Património Cultural / Ministério da Cultura), do qual o Município de Vila Nova de Famalicão, através do Museu Bernardino Machado, venceu juntamente com o Museu Nacional de Arqueologia, localizado no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e a Imprensa Nacional – Casa da Moeda. Da candidatura resultou um financiamento na ordem dos 30 mil euros, que corresponde a cerca de 60% do total investido, sendo que o restante valor será suportado pelos três parceiros envolvidos.

«Esta exposição, que tem como base o espólio preservado no Museu Bernardino Machado, e em peças do acervo do Museu Nacional de Arqueologia, é ela mesma um achado arqueológico, na medida em que descobre, ou antes, nos faz descobrir, um património, e uma noção de património», é possível ler-se no prefácio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no catálogo da exposição.

O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos, referiu-se à exposição como «uma feliz iniciativa que orgulha o Município de Vila Nova de Famalicão e o trabalho cultural que tem sido desenvolvido no concelho, nomeadamente ao nível do estudo, da investigação e da valorização das suas figuras mais preeminentes, principalmente aquelas que, como Bernardino Machado, deram um contributo líquido para a evolução do pensamento e da cultura portuguesa».