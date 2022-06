Famalicão: Pedro Almeida quer andar rápido «e perto dos pilotos da frente»

O Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) passa, este fim de semana, da terra para o asfalto. Na quinta prova do calendário, em Castelo Branco, Pedro Almeida, acompanhado de Mário Castro, está focado nesta mudança com o propósito «de dar o nosso melhor e sermos competitivos. Queremos andar rápido e perto dos pilotos da frente».

O piloto famalicense testou, durante a semana, as novas afinações do Skoda Fabia, procurando o melhor compromisso do carro no asfalto. «É começar tudo de novo, reaprender um conjunto de pormenores de condução e procurar acertar o melhor possível o setup para nos sentirmos confiantes e confortáveis no carro. É um trabalho que ainda estamos a fazer, na expetativa de conseguir uma boa combinação para a prova», explica Pedro Almeida.

O Rali de Castelo Branco tem 11 Provas Especiais de Classificação cronometradas, divididas pelos dias de sábado e domingo, mas esta sexta-feira os pilotos vão acelerar no Shakedown e na qualificação, que determinará a ordem de partida da prova.

Pedro Almeida fala de um rali com um percurso praticamente novo, «mas muito rápido e que será, certamente, muito disputado».