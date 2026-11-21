Este sábado, na última jornada do Campeonato de Portugal de Ralis, o jovem piloto famalicense sagrou-se campeão nacional. Com António Costa ao lado e após uma temporada de garra, consistência e velocidade ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, Pedro fez do sonho realidade. No Rali Vidreiro conquista, pela primeira vez, o título máximo dos ralis nacionais e coloca o seu nome na história do automobilismo nacional.
Na prova que começou esta sexta-feira e terminou hoje, Pedro Almeida dependia apenas de si e fez o que lhe competia. Atacou quando teve de atacar e geriu, já na fase final, depois de ter conquistado larga vantagem sobre os outros candidatos: Ruben Rodrigues e Armindo Araújo.
Almeida/Costa venceram cinco de 9 classificativas (eram 10, uma foi cancelada devido ao mau tempo), num claro domínio da prova que venceu.
Pedro Almeida, de 29 anos (faz 30 a 13 de dezembro), começou no karting e teve uma passagem pelo rallycross até chegar aos ralis. Começou aos 8 anos na escola nacional de karting, competindo posteriormente no campeonato nacional (categorias Evo A e Evolution). Aos 16 anos esteve no Nacional de Rallycross e nesse ano, em 2014, foi vice-campeão júnior em Super Nacional e S2000. No ano seguinte, foi campeão nacional júnior, S1600, e vice-campeão absoluto da mesma classe.
Os ralis vieram com as provas regionais (2016-2017). Venceu o Regional Norte em 2016 e, uma ano depois, alcançou o primeiro lugar em casa, no Rali de Famalicão, e foi terceiro no Campeonato Galego de Ralis (Top Ten Pirelli 2WD).
A partir de 2018, entrou no Campeonato de Portugal de Ralis, terminando em 6.º lugar e subindo a 5.º no ano seguinte, ao volante de um Škoda Fabia R5.
Um ano depois, venceu o FIA Iberian Rally Trophy nas categorias Júnior e ERT 2, somando ainda o 6.º lugar no campeonato nacional e a sétima posição na Peugeot Rally Cup Ibérica.
Nos anos seguintes, manteve presença em provas do calendário nacional e internacional, com aparições ligadas ao WRC / WRC2 e no Campeonato Europeu de Ralis.
Este ano, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2 (com o navegador António Costa, no projeto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal), Pedro Almeida afirmou-se entre os melhores pilotos nacionais de ralis e conquistou, com total mérito e mestria, o título.