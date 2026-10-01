O Campeonato de Portugal de Ralis ruma, a partir de sexta-feira, ao sul do país. O Rali do Algarve vai receber a caravana nacional, na qual o famalicense Pedro Almeida segue na segunda posição, com 92 pontos, enquanto o líder, Rúben Rodrigues, soma 125.

O piloto da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal segue para a sétima jornada do CPR determinado em reforçar o segundo lugar, manter o bom ritmo apresentado e aproveitar todas as oportunidades para subir na classificação.

Pedro Almeida e António Costa dizem-se «preparados para esta fase decisiva do CPR e focados em fazer um bom rali. É verdade que, na última prova, ficámos aquém do que desejávamos em termos de pontos, mas fizemos uma boa prova e partimos para o Algarve com esse objetivo: sermos competitivos e andar na frente do rali».

O Casinos do Algarve 2026 terá o seu centro operacional no Hotel Algarve Casino, em Portimão, enquanto o Parque de Assistência ficará na FATACIL, em Lagoa. A prova apresenta um percurso total de 432,11 quilómetros, dos quais 120,49 km cronometrados, distribuídos por oito classificativas em terra, ao longo de duas etapas e quatro secções.

O programa começa na sexta-feira e prossegue durante o dia de sábado, com a cerimónia de pódio agendada para as 19h00.

A presença dos GR Yaris Rally2 nas lutas pelos lugares da frente tem sido uma constante ao longo da temporada, numa demonstração da competitividade, fiabilidade e versatilidade da equipa liderada pelo piloto famalicense.