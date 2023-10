Famalicão: Pedro Almeida termina CPR na sexta posição

Famalicão: os destaques do FAMABASKET no último fim de semana

Na passada sexta-feira a equipa de sub-16 masculinos receberam o SC Braga numa partida que na primeira parte deu vantagem de 34- 23 à equipa visitante. Na segunda parte o SC Braga aumentou adiferença e acabou a vencer por 78 – 34.

No sábado foi a vez da equipa de sub-14 feminina defrontar o Vitória SC e entrar bem no jogo com uma vantagem de 26-11 no final da primeira parte. No segundo tempo a equipa de Guimarães reagiu e o jogo terminou empatado, o que obrigou a um prolongamento que permitiu a vitória do Vitória SC por 48-47.

Ainda no sábado, as equipas de sub-18, feminina e masculina foram jogar fora. A equipa feminina defrontou o FC Vizela e embora tenha estado em vantagem no terceiro período, acabou por perdeu o jogo por 64-43 após a desqualificação de algumas atletas de Famalicão com 5 faltas.

A equipa masculina foi jogar a Guimarães e terminou a primeira parte a perder por 22 – 5. Apesar do esforço para recuperar o resultado, o jogo terminou com a derrota para a equipa do FAMABASKET por 71 – 41.

O domingo foi um dia vitorioso com a estreia da equipa de sub-16 feminina no campeonato distrital frente ao ATC, em Vermoim, que permitiu a vitória à equipa famalicense por 63 – 27.

Os sub-14 masculinos foram até à Póvoa de Lanhoso jogar com o SC Maria de Fonte e ao intervalo venciam por 33 – 22. Na segunda parte a equipa do FAMABASKET conseguiu segurar a vantagem e a partida terminou com o resultado 50 – 43.