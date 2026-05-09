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Famalicão: Pedro Almeida termina Rali de Portugal no terceiro lugar

O piloto famalicense, na companhia de António Costa, terminou o Vodafone Rally de Portugal com mais um pódio para a TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal, reforçando o bom início de época da dupla no Campeonato de Portugal de Ralis. O terceiro lugar na prova e também na Power Stage faz prova da consistência competitiva do Toyota GR Yaris Rally2, frente a uma concorrência também ela forte.

Num dos palcos mais exigentes e prestigiados da época, reunindo o Mundial de Ralis e o Campeonato de Portugal de Ralis numa mesma estrutura competitiva, Pedro Almeida e António Costa andaram sempre próximos dos lugares da frente, num percurso onde a gestão de pneus, a dureza dos troços de terra e a exigência física das especiais ditaram as diferenças.

Depois do pódio alcançado no Rali Terras D’Aboboreira, a dupla repetiu a presença no top 3, confirmando o bom momento que atravessa na fase inicial da temporada que é, ainda, de adaptação. Pedro Almeida, que na época passada venceu a mesma prova (também a contar para o CPR) soube gerir cada troço com critério e chegar à Power Stage em posição segura para confirmar o resultado.

Apesar do bom resultado, o piloto famalicense não estava completamente satisfeito, mas não deixou de fazer um balanço positivo. «Voltamos a conquistar um pódio, o que é sempre um resultado positivo, mas a nossa ambição passa por fazer mais e melhor. No Rali de Portugal, uma prova muito dura e exigente, nem sempre conseguimos ser tão consistentes como pretendíamos (…), mas conseguimos ir buscar mais um ponto na power stage e é a somar pontos que queremos continuar».

Com dois pódios consecutivos na abertura da época, Pedro Almeida e a TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal apresentam sólidas bases para atacar a fase seguinte do Campeonato de Portugal de Ralis. O calendário prossegue com o Rali de Lisboa, no fim de semana de 28 a 30 de maio, prova de asfalto onde a adaptação do GR Yaris Rally2 às novas características de piso serão determinantes para manter a senda de bons resultados.

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Famalicão: Tom van de Looi preparado para “um jogo intenso” (c/vídeo)

Na tarde deste sábado, o médio do FC Famalicão fez a antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora, formação que luta pela manutenção.

Tom van de Looi espera “um jogo intenso e temos de estar preparados para isso. São duas equipas que ainda lutam por objetivos, estamos no final do campeonato e há sempre mais emoção”.

Um dos jogadores-chave da equipa de Hugo Oliveira frisa que o Famalicão, que joga para chegar à Europa, “tem de fazer o seu jogo, o que temos feito muitas vezes, e estar preparado para a forma como Estrela vai jogar” num estádio que espera cheio.

Tom também falou da sucessão de 10 jogos sem perder e deu conta que o clube tem mais do que onze jogadores. “Todos jogam e são importantes”, enalteceu.

Confira as declarações do médio no vídeo

“Isto é falta de respeito” Junta de Esmeriz reage ao lixo nas ruas

A Junta de Freguesia de Esmeriz manifestou indignação perante os sucessivos casos de deposição irregular de lixo na freguesia, poucos dias depois de ter promovido uma campanha de sensibilização ambiental junto da população.

Numa publicação nas redes sociais, a autarquia denuncia o abandono de resíduos fora dos locais apropriados, incluindo monstros domésticos junto aos ecopontos e lixo espalhado no chão, referindo ainda que até os próprios folhetos distribuídos na campanha foram encontrados no meio dos resíduos.

A Junta considera que o problema “não é falta de informação, mas sim falta de respeito” pela freguesia, pelos habitantes e pelos trabalhadores responsáveis pela limpeza urbana.

Perante a situação, a autarquia garante que irá reforçar a fiscalização e pede à população que denuncie comportamentos incorretos. “Quem não sabe viver em comunidade, vai ter de responder por isso”, pode ler-se na nota publicada.

Famalicão: Tomás Nunes é campeão europeu

O atleta famalicense da Jing-She, que se encontra ao serviço da Seleção Nacional da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas, conquistou a medalha de ouro no primeiro dia de provas do 20º Campeonato da Europa de Wushu, que está a decorrer em Lyon, em França.

Esta sexta-feira, Tomás Nunes, de 16 anos, alcançou o 1º lugar na prova de Nangun (Bastão do Sul da China) 15-17 anos, em competição com 6 atletas de países como a Itália, França, Ucrânia e Suécia.

Tomás, que alcança o seu primeiro título europeu, subiu ao pódio para celebrar um momento emocionante, particularmente quando ouviu o Hino Nacional.

O atleta já tinha o bronze Europeu de Kungfu Tradicional, em 2019, na Rússia.

No Campeonato da Europa que está a decorrer em França, Tomás Nunes ainda compete nas provas Nanquan (Punhos do Sul da China) e Nandao (Sabre do Sul da China).

IPMA ativa aviso meteorológico devido à chuva e trovoada na região

O distrito de Braga, onde se insere Vila Nova de Famalicão, vai estar este sábado sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte e trovoada.

O alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entra em vigor às 13h00 e prolonga-se até às 22h00.

Durante a tarde são esperados aguaceiros por vezes intensos, acompanhados de trovoada. A previsão aponta um novo agravamento este domingo.

Ana Moura dá concerto hoje em Famalicão

Ana Moura atua hoje em Vila Nova de Famalicão.

A artista é um dos nomes fortes para a animação musical da Festa da Flor, que decorre no centro da cidade.

Ana Moura tem concerto agendado para as 22h30, na Praça D.Maria II, de entrada gratuita.

A programação da Festa da Flor estende-se até à tarde de domingo do próximo fim de semana, depois de adiada a Batalha das Flores, inicialmente agendada para este fim de semana.

Famalicão: Tiago Pereira vai saltar por Portugal

O atleta famalicense foi chamado pela Federação Portuguesa de Atletismo para os Campeonatos Ibero-Americanos. Também Gabriel Maia, que residiu e estudou durante muitos anos em Famalicão, foi chamado.

Tiago Pereira representa atualmente o Benfica e é um dos especialistas nacionais no salto. Nos campeonatos que vão decorrer em Lima, no Peru, de 29 a 31 de maio, o famalicense vai competir no triplo salto.

Gabriel Maia, que representa o Sporting, vai correr os 100 e 200 metros.