Famalicão: Pedro Almeida vai ao Algarve… para somar pontos

O Campeonato de Portugal de Ralis segue, este fim de semana, para sul. Na sexta-feira e sábado decorre a segunda jornada do calendário, o Rallye Casinos do Algarve, e o famalicense Pedro Almeida quer melhorar a prestação na prova de Fafe, onde foi quinto do CPR. Em pisos de terra, com troços que são novidade para grande parte dos pilotos, Almeida, navegado por Mário Castro, diz que foram «rigorosos nos reconhecimentos», para conhecer «rapidamente o traçado, para fazer um bom rali e estar entre os pilotos da frente».

O famalicense acrescenta que «tiramos notas, vamos procurar preparar o melhor possível o Skoda Fabia para este traçado e dar o nosso melhor para continuarmos a somar pontos para o campeonato. É nisso que estamos focados».

O Rallye Casinos do Algarve começa esta sexta-feira com o shakedown e qualificação, num traçado desenhado no concelho de Lagoa, que vai servir de último teste para as equipas e determinar a ordem de partida. Ainda na sexta-feira há uma super-especial noturna, em Lagos. No sábado, há 8 provas especiais de classificação, com uma visita, pela hora de almoço, ao parque de assistência em Lagoa. A prova encerra com a city stage de Portimão, com a cerimónia de pódio a ter lugar no Hotel Algarve Casino, na Praia da Rocha. São no total 107,3km cronometrados.