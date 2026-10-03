O piloto famalicense e António Costa venceram o Rallye Casinos do Algarve, numa prova que teve um final emocionante. Rafael Rego e Nuno Mota Ribeiro “roubaram” a liderança a uma especial do fim, mas acabariam por perder essa posição na derradeira especial, novamente para Pedro Almeida ao volante do Toyota GR Yaris Rally2.

Numa fase decisiva da temporada, o famalicense aproveitou o abandono de Rúben Rodrigues, na segunda especial deste sábado, quando era segundo. Contas feitas ao CPR, após a prova algarvia, Rúben mantém a liderança com 125 pontos, mas Pedro Almeida consolidou o segundo lugar, com 119 pontos, promovendo uma aproximação muito considerável ao primeiro lugar. Faltam duas provas para o final do campeonato e as decisões continuam a passar pela equipa liderada por Pedro Almeida.

Este resultado no Rallye Casinos do Algarve, sétima e antepenúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis, relança, assim, a luta pelo título nacional. Mas a vitória de Pedro Almeida não foi fácil, particularmente nas últimas três classificativas, quando um furo transformou uma liderança confortável numa luta emocionante pela vitória, decidida na derradeira especial, perante a oposição de Rafael Rego, autor de uma recuperação impressionante; chegou mesmo à liderança e entrou na última especial com apenas dois décimos de segundo de vantagem sobre o piloto famalicense.

Na Power Stage de São Marcos da Serra, Almeida recuperou a liderança e garantiu a vitória por 2,2 segundos. Rego foi segundo e fez o seu primeiro pódio no campeonato.

Num rali com várias incidências, Pedro Almeida venceu dois troços, Armindo Araújo (1); Rúben Rodrigues (1); Rafael Rego (2); José Pedro Fontes (1); Guilherme Meireles (1). O famalicense liderou o rali da PEC 1 à 6, perdeu na seguinte para Rego e na última volta a vencer e recuperar o primeiro lugar.

(Foto arquivo)