Famalicão: Pedro Almeida volta à competição no Rali da Água/Transibérico

O município de Famalicão prepara-se para lançar uma nova Oferta Pública de Aquisição (OPA) de imóveis, pelo valor de 38 milhões de euros, para aquisição de 225 fogos.

Recorde-se que recentemente adquiriu 81 imóveis por mais de dez milhões de euros, ainda a construir.

No total, permitirá financiar, a 100%, soluções de habitação para 817 agregados do concelho, correspondentes a 2947 pessoas.

A aprovação do relatório final da primeira OPA e o lançamento de uma nova oferta pública vão estar em análise na reunião do executivo municipal desta quarta-feira, dia 13 de setembro, às 10h00.

Relativamente a esta nova OPA, destina-se a adquirir 225 fogos habitacionais em construção ou a construir: 40 habitações T1, 72 de tipologia T2, 83 habitações T3 e 30 habitações T4.

À semelhança da primeira operação, também nesta todos os fogos serão destinados aos beneficiários do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação do Plano de Recuperação e Resiliência – 1.º Direito.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, diz que esta é uma «aposta prioritária». Reconhece que «este é um dossier muito desafiante para o nosso país e que a discussão é bem-vinda, mas precisamos de agir mais e quanto mais rápido melhor».

O autarca famalicense garante que em Famalicão há trabalho, porque «com estas duas Ofertas Públicas põe em marcha já quase 50 milhões dos 62.5 que em janeiro anunciou para a área da habitação», refere.

No que se refere à OPA lançada em março, Mário Passos fala numa operação «bem-sucedida e importante para perceber as dinâmicas do mercado». Quanto às candidaturas apresentadas, refira-se que a vertente de aquisição de fogos por construir foi a que registou mais expressão, contrastando com a vertente de aquisição de fogos já edificados que registou uma única candidatura.

Finalizado o processo de análise, a autarquia prepara-se então para aprovar a assinatura dos contratos-promessa de compra e venda de 81 fogos por construir em Landim, Fradelos, Gondifelos, Castelões e Delães, num investimento superior a 10 milhões de euros.

Recorde-se que a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão tem 62.5 milhões de euros para investir durante seis anos na melhoria do parque habitacional do concelho, no âmbito do acordo de colaboração celebrado em outubro de 2022 com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para a execução do 1.º Direito. O acordo assinado e que está já em execução com o lançamento destas duas Ofertas Públicas de Aquisição permitirá melhorar as condições de habitabilidade de mais de 800 agregados familiares do concelho, que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação adequada e que estão já sinalizadas no diagnóstico da Estratégia Local de Habitação como potenciais candidatos ao 1.º Direito.

Relembrar ainda que a Câmara tem o programa municipal Casa Feliz – vertente apoio à renda e obras. Ainda no âmbito do 1.º Direito, refira-se que na última reunião do executivo municipal, a autarquia aprovou também a aquisição de uma parcela de terreno em Oliveira São Mateus, pelo valor de 315 mil euros, destinada à construção de 11 novas frações habitacionais.