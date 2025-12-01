Famalicão: Pedro Alves garante título regional Norte de navegadores

Esta quinta e sexta-feira, às 21h30, a Casa das Artes recebe a mais recente criação do Instituto Nacional de Artes do Circo (INAC). “Eu Quero é Andar de Carrinhos de Choque” segue depois para o Teatro Garcia de Resende, em Évora, no dia 19 de dezembro. O espetáculo tem a direção artística de Bruno Machado e conta com a interpretação e cocriação dos artistas Fabíola Augusta, Maurício Jara, Só Filipe e Tjaša Dobravec. No próximo ano o espetáculo vai passar pelo Teatro Municipal de Bragança, no dia 31 de janeiro; segue para Montemor-o-Novo a 14 de fevereiro; e para O Teatrão, em Coimbra no dia 28 de fevereiro.

Este espetáculo de circo contemporâneo, que estreou em Itália, em junho passado, propõe uma reflexão sobre a identidade onde memórias coletivas e desejos individuais colidem. Os carrinhos de choque não são apenas metáforas de colisão e deslocamento, são um desejo pela existência que convida o público a um transe onde os sentidos se dissolvem, a realidade se fragmenta e o tempo parece suspenso num fluxo hipnótico de imagens, sons e sensações.

Este espetáculo é uma coprodução Instituto Nacional de Artes do Circo, com a Casa das Artes de Famalicão, Festival Sul Fillo del Circo, Centro Cultural de Paredes, Centro de Artes de Águeda, Teatro Municipal da Guarda, Coliseu do Porto.