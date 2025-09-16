Concelho, Política, Saúde

Famalicão: Pedro Alves quer melhor saúde para os famalicenses

O candidato do Chega à presidência da Câmara Municipal, em comunicado enviado à redação, diz que são necessários mais médicos e especialidades no hospital de Famalicão, evitando que as pessoas sejam transferidas para a Braga ou Porto, e pretende avaliar a construção de um novo hospital, «mas apenas se trouxer melhorias reais e não mais burocracia».

Ainda no âmbito da saúde, Pedro Alves propõe a criação de unidades móveis de saúde, para levar cuidados básicos a freguesias mais afastadas, «para apoiar sobretudo idosos e famílias sem transporte fácil», e também propõe um plano municipal de apoio aos seniores, com teleassistência 24 horas, consultas ao domicílio e fisioterapia em zonas rurais, em articulação com os centros de saúde.

O candidato assume como prioridade um concelho «com um sistema de saúde digno, rápido e próximo das pessoas».

Estas propostas resultam de uma avaliação ao sistema local de saúde, «com falhas inaceitáveis». Fala em esperas de mais de 9 horas nas urgências, da falta de médicos em várias especialidades e a transferência de doentes, para Braga ou Porto, «porque o hospital de Famalicão não tem resposta».

«Isto não pode continuar. As famílias famalicenses não podem ser tratadas como de segunda», alerta o candidato que recorda que Famalicão é um dos maiores concelhos do Norte, com mais de 133 mil habitantes, «mas quando falamos de saúde, continua a ser tratado como se fosse de segunda».

Famalicão: Bilhete e viagem a 20 euros para apoiar a equipa em Rio Maior

Na noite do próximo domingo, o FC Famalicão joga em Rio Maior, tendo por adversário o Casa Pia. O jogo da sexta jornada da I Liga está marcado para as 20h30,

A venda de bilhetes para o jogo já está em curso mediante as seguintes condições: bilhete – 10 euros (venda até às 18 horas de sábado); bilhete e transporte – 20 euros* (disponibilidade de autocarro com um mínimo de 35 pessoas). A marcação de transporte deve ser feita até às 12 horas desta sexta-feira; a saída do autocarro é às 15 horas.

Famalicão: Mário Passos quer continuar a requalificar os centros de saúde

A propósito dos 46 anos de criação do Sistema Nacional de Saúde (SNS), celebrado esta segunda-feira, o candidato à Câmara pela coligação, Mais Ação, Mais Famalicão -PSD/CDS-PP, realçou a importância das medidas a tomar em prol da saúde.

«Os cuidados de saúde primários são a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde (SNS). É neles que começa a verdadeira saúde, mas infelizmente continuam a ser vistos como um serviço menor, fruto de décadas de falta de investimento», refere Mário Passos

Recorde-se que a Câmara Municipal de Famalicão assumiu competências na área da saúde em janeiro de 2024 e entre as suas responsabilidades está a gestão e realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde primários, nomeadamente na sua construção, equipamento e manutenção.

Entretanto, foram investidos cerca de 13 milhões de euros na construção/requalificação de 7 unidades de saúde – USF de São Miguel-o-Anjo (Calendário), Joane, Vale do Este (Nine) e Urbana (Famalicão), Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Lousado e Ruivães/Landim e do Centro de Diagnóstico Pneumológico de Famalicão – o candidato da coligação ‘Mais Ação. Obras realizadas com apoio de fundos do PRR.

O candidato quer continuar a apostar na melhoria das condições do edificado dos cuidados de saúde primários, «para que ninguém fique para trás e para que todos os famalicenses tenham acesso a cuidados de saúde de excelência».

 

Famalicão: Padaria assaltada esta madrugada em Calendário

A Padaria Doce Pimentinha, localizada na Rua Joaquim de Azuaga, em Calendário, Famalicão, foi assaltada.

Ao que a Cidade Hoje apurou, o crime ocorreu durante a madrugada e há a registar alguns estragos, nomeadamente em vitrines.

O prejuízo é considero avultado, no entanto, apesar dos estragos, o estabelecimento comercial continua em funcionamento.

 

Famalicão: Homem de 61 anos ferido após acidente de trotinete

Na manhã desta terça-feira, um homem de 61 anos que seguia numa trotinete ficou ferido depois de colidir com um veículo ligeiro de mercadorias, na rotunda que dá acesso à rua do paço, em Gavião.

O alerta foi dado por volta das 08h30 e para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportaram a vítima, com ferimentos considerados ligeiros, para o hospital local.

Famalicão: Vereador Augusto Lima dá aula na Escola Profissional CIOR

O início do ano letivo na Escola Profissional CIOR teve uma aula inaugural, subordinada ao tema “Capacitar a Geração Tecnológica-Juntos pelo futuro da Inovação e da indústria”, proferida pelo vereador da Educação da Câmara Municipal, Augusto Lima. A aula decorreu ao final da tarde desta segunda-feira, no auditório da escola, e contou com a presença de formandos, formadores, diretor do Centro de Emprego/IEFP, diretores de vários estabelecimentos de ensino e representantes de empresas do ramo industrial e tecnológico do município e da região.

Nesta aula, foram abordados os principais desafios e oportunidades que aguardam a nova geração de profissionais no que se refere a conhecimentos especializados, capacitação, adaptabilidade e compromisso com a excelência e o futuro.

Para Amadeu Dinis, diretor da escola, os Cursos de Especialização Tecnológica de Técnico Especialista em Gestão e Controlo de Energia, Especialista em Mecatrónica Automóvel – Planeamento e Controlo de Processos – e Especialista em Automação, Robótica e Manutenção Industrial/Mecatrónica vão «contribuir para o desenvolvimento de competências e de capacidades nos formandos» tendo em vista a inovação tecnológica, a valorização e a competitividade do setor industrial e tecnológico. Os cursos são de nível 5, funcionam em regime pós-laboral, para maiores de 18 anos e adultos com ensino secundário ou equivalente. São totalmente financiados e permitem, em condições especiais, o ingresso no ensino superior.

José Paiva, diretor pedagógico, encontra nestes cursos a porta de entrada «para carreiras profissionais de alto valor, com qualificações especializadas e reconhecimento imediato pelas empresas do setor que, cada vez mais, recorrem à CIOR para recrutamento de técnicos especializados e com perfil profissional ajustado às suas necessidades».

 

Famalicão: Isabel Furtado é das mais poderosas nos negócios

A empresária famalicense é, aos 63 anos, uma das gestoras mais conceituadas em Portugal. Isabel Furtado, CEO da TMG Automotive desde 2008, é, segundo a Forbes Portugal, a décima nona mais poderosa nos negócios em Portugal.

Com passagens pela presidência de associações como a Cotec e de projetos como o do CEIIA, ou a Associação Têxtil Portugal, Isabel Furtado lidera a TMG Automotive, fábrica de material têxtil e outros revestimentos para o interior de automóveis de mais de 20 marcas, exportando a totalidade da sua produção. A Toyota, a BMW, a Mercedes e a Porsche, são alguns dos clientes.

Na vida pública, Isabel Furtado foi, também, presidente da Assembleia Geral da Associação de Empresas Familiares. Recebeu recentemente o Prémio Dona Antónia, de Consagração da Carreira e o grau de Comendador da Ordem de Mérito Industrial.